  4. Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Нива Тернополь
31.08.2025 17:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
75
0

Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 августа видеотрансляцию матчей 4-го тура

Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

31 августа проходят матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа 2025

  • 12:00. Феникс-Мариуполь – Чернигов
  • 14:30. Подолье Хмельницкий – Ингулец
  • 17:00. Нива Тернополь – Агробизнес

Турнирная таблица

12:00. Феникс-Мариуполь – Чернигов

14:30. Подолье Хмельницкий – Ингулец

17:00. Нива Тернополь – Агробизнес

ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Верес
Александр АНТОНЕНКО: «Мы пытались сдержать соперника»
