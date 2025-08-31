Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа проходят матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 4-й тур, 30 августа 2025

12:00. Феникс-Мариуполь – Чернигов

14:30. Подолье Хмельницкий – Ингулец

17:00. Нива Тернополь – Агробизнес

Турнирная таблица

12:00. Феникс-Мариуполь – Чернигов

14:30. Подолье Хмельницкий – Ингулец

17:00. Нива Тернополь – Агробизнес