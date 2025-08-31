31.08.2025 17:00 - : -
Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 августа видеотрансляцию матчей 4-го тура
31 августа проходят матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 4-й тур, 30 августа 2025
- 12:00. Феникс-Мариуполь – Чернигов
- 14:30. Подолье Хмельницкий – Ингулец
- 17:00. Нива Тернополь – Агробизнес
Турнирная таблица
12:00. Феникс-Мариуполь – Чернигов
14:30. Подолье Хмельницкий – Ингулец
17:00. Нива Тернополь – Агробизнес
