Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0. Закрыли тур ничьей. Видеообзор матча
Первая лига
Нива Тернополь
31.08.2025 17:00 – FT 0 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 сентября 2025, 11:56 | Обновлено 01 сентября 2025, 11:59
48
0

Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0. Закрыли тур ничьей. Видеообзор матча

Последний матч четвертого тура Первой лиги прошел без забитых мячей

01 сентября 2025, 11:56 | Обновлено 01 сентября 2025, 11:59
48
0
Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0. Закрыли тур ничьей. Видеообзор матча
ФК Агробизнес

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. В заключительном поединке игровой программы сошлись «Нива» Тернополь и «Агробизнес».

Шансы отличиться были у обеих команд. Но на табло так и остались нули.

«Нива» завершила вничью второй поединок подряд. В турнирной таблице команда занимает восьмое место.

«Агробизнес» остается единственной командой Первой лиги, которая пока не пропустила ни одного мяча.

Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Подолье – Ингулец – 1:5. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы сами себе забили гол»
Феникс-Мариуполь – Чернигов – 1:0. Видео гола и обзор матча
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01 сентября 2025, 04:39 0
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»

Майрис советует Александру выйти на ринг против Опетаи

Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера
Футбол | 01 сентября 2025, 12:01 1
Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера
Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера

Самые интересные события четвертого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31.08.2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01.09.2025, 07:45
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Бокс | 01.09.2025, 05:40
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
31.08.2025, 00:23 1
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 58
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем