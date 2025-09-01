Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0. Закрыли тур ничьей. Видеообзор матча
Последний матч четвертого тура Первой лиги прошел без забитых мячей
В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. В заключительном поединке игровой программы сошлись «Нива» Тернополь и «Агробизнес».
Шансы отличиться были у обеих команд. Но на табло так и остались нули.
«Нива» завершила вничью второй поединок подряд. В турнирной таблице команда занимает восьмое место.
«Агробизнес» остается единственной командой Первой лиги, которая пока не пропустила ни одного мяча.
Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича
Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
