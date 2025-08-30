Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива Тернополь – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Нива Тернополь
31.08.2025 17:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 21:50 | Обновлено 30 августа 2025, 22:18
10
0

Нива Тернополь – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 31 августа в 17:00 по Киеву

30 августа 2025, 21:50 | Обновлено 30 августа 2025, 22:18
10
0
Нива Тернополь – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В воскресенье, 31 августа состоится поединок 4-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Нива Тернополь

В предыдущем сезоне коллектив стал 3-й лучшей командой группы выбывания, получив 32 балла за 24 матча. Достойно усилить состав команде не разрешал трансферный бан от КДК УАФ, наложенный в июле.

В 1-м туре нового сезона чемпионата тернопольчане потерпели поражение против «Черноморца», а впоследствии победили «Металлург» и сыграли вничью с «Ингульцем». В 1/32 финала Кубка Украины «Нива» стартовала с победы 3:0 против «Реала-Фарма».

Агробизнес

Несмотря на нестабильную игру во второй половине предыдущего сезона, «Агробизнес» начинает демонстрировать действительно хорошие результаты. В 3-х стартовых турах нового чемпионата коллектив одолел «Левый Берег» и «Металлист», а также сыграл вничью с «Буковиной». Путь в Кубке Украины команда начала с победы 3:0 в игре 1/32 финала против «Диназа».

Летом клуб неплохо усилился свободными агентами из разных украинских дивизионов.

Личные встречи

Начиная с 2023 коллективы сыграли между собой 4 поединка. У 2 из них победу одержал «Агробизнес», 1 закончился вничью, а еще 1 выигрышем «Нивы».

Интересные факты

  • «Агробизнес» – единственная команда, не пропустившая ни одного гола в текущем сезоне Первой лиги.
  • В последних 5 домашних играх «Нива» одержала 2 победы, дважды сыграла вничью и 1 раз проиграла.
  • «Агробизнес» одержал всего 1 победу в последних 9 выездных играх. За это время на счету команды еще 5 поражений и 3 ничьих.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Нива Тернополь
31 августа 2025 -
17:00
Агробизнес
Тотал меньше 2.5 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер Донецк – Александрия. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Полузащитник Буковины рассказал о победе над Викторией
Нива Тернополь Агробизнес Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30 августа 2025, 04:00 3
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»

Линдон Артур – о возможном бое Усик – Итаума

Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Футбол | 29 августа 2025, 23:02 1
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду

Команда Аль-Таавун не сумела оказать достойного сопротивления фаворитам

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Металлист 1925 – Рух – 2:0. Уверенная победа и топ-5. Видео голов и обзор
Футбол | 30.08.2025, 20:59
Металлист 1925 – Рух – 2:0. Уверенная победа и топ-5. Видео голов и обзор
Металлист 1925 – Рух – 2:0. Уверенная победа и топ-5. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 83
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем