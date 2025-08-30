Нива Тернополь – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 31 августа в 17:00 по Киеву
В воскресенье, 31 августа состоится поединок 4-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Нива Тернополь
В предыдущем сезоне коллектив стал 3-й лучшей командой группы выбывания, получив 32 балла за 24 матча. Достойно усилить состав команде не разрешал трансферный бан от КДК УАФ, наложенный в июле.
В 1-м туре нового сезона чемпионата тернопольчане потерпели поражение против «Черноморца», а впоследствии победили «Металлург» и сыграли вничью с «Ингульцем». В 1/32 финала Кубка Украины «Нива» стартовала с победы 3:0 против «Реала-Фарма».
Агробизнес
Несмотря на нестабильную игру во второй половине предыдущего сезона, «Агробизнес» начинает демонстрировать действительно хорошие результаты. В 3-х стартовых турах нового чемпионата коллектив одолел «Левый Берег» и «Металлист», а также сыграл вничью с «Буковиной». Путь в Кубке Украины команда начала с победы 3:0 в игре 1/32 финала против «Диназа».
Летом клуб неплохо усилился свободными агентами из разных украинских дивизионов.
Личные встречи
Начиная с 2023 коллективы сыграли между собой 4 поединка. У 2 из них победу одержал «Агробизнес», 1 закончился вничью, а еще 1 выигрышем «Нивы».
Интересные факты
- «Агробизнес» – единственная команда, не пропустившая ни одного гола в текущем сезоне Первой лиги.
- В последних 5 домашних играх «Нива» одержала 2 победы, дважды сыграла вничью и 1 раз проиграла.
- «Агробизнес» одержал всего 1 победу в последних 9 выездных играх. За это время на счету команды еще 5 поражений и 3 ничьих.
Прогноз
Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.56.
17:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Линдон Артур – о возможном бое Усик – Итаума
Команда Аль-Таавун не сумела оказать достойного сопротивления фаворитам