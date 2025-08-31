Первая лига. Нива Т и Агробизнес завершили программу 4-го тура ничьей

В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге прошли матчи четвертого тура. В заключительном поединке игровой программы сошлись «Нива» Тернополь и «Агробизнес».

Шансы отличиться были у обеих команд. Но на табло так и остались нули.

«Нива» Тернополь завершила вничью второй поединок подряд. В турнирной таблице команда занимает восьмое место.

«Агробизнес» остается единственной командой Первой лиги, которая пока не пропустила ни одного мяча.

Первая лига. 4-й тур, 31 августа. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0

