Герой матча. Известны оценки украинцев за матч Трабзонспора

31 августа в четвертом туре турецкой Суперлиги состоялся матч, в котором «Трабзонспор» встретился с клубом «Самсунспор».

Игра прошла на арене «Papara Park» в Трабзоне.

С первых минут в стартовом составе хозяев появились два украинских футболиста – Александр Зубков и Арсений Батагов. Третий украинец, Данило Сикан, начал поединок на скамейке запасных.

Уже в начале встречи «Трабзонспор» вышел вперед благодаря результативной передаче Зубкова. Хозяева удерживали минимальное преимущество почти всю игру, однако закрепить победу не сумели. За несколько минут до конца матча «Самсунспор» поразил ворота соперника и избежал поражения – 1:1.

После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки игроков за этот поединок. Наивысший балл среди всех участников матча получил украинец Зубков, его оценка – 8.3.

Батагов стал лучшим защитником «Трабзонспора», получив 7.3. А вот Сикан вышел на поле под занавес встречи и не успел проявить себя в полной мере – 6.7.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Самсунспор» от SofaScore