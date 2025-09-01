Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Герой матча. Известны оценки украинцев за матч Трабзонспора
Турция
01 сентября 2025, 07:46 | Обновлено 01 сентября 2025, 07:47
704
0

Герой матча. Известны оценки украинцев за матч Трабзонспора

«Бордово-синие» поделили очки в поединке с «Самсунспором»

01 сентября 2025, 07:46 | Обновлено 01 сентября 2025, 07:47
704
0
Герой матча. Известны оценки украинцев за матч Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

31 августа в четвертом туре турецкой Суперлиги состоялся матч, в котором «Трабзонспор» встретился с клубом «Самсунспор».

Игра прошла на арене «Papara Park» в Трабзоне.

С первых минут в стартовом составе хозяев появились два украинских футболиста – Александр Зубков и Арсений Батагов. Третий украинец, Данило Сикан, начал поединок на скамейке запасных.

Уже в начале встречи «Трабзонспор» вышел вперед благодаря результативной передаче Зубкова. Хозяева удерживали минимальное преимущество почти всю игру, однако закрепить победу не сумели. За несколько минут до конца матча «Самсунспор» поразил ворота соперника и избежал поражения – 1:1.

После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки игроков за этот поединок. Наивысший балл среди всех участников матча получил украинец Зубков, его оценка – 8.3.

Батагов стал лучшим защитником «Трабзонспора», получив 7.3. А вот Сикан вышел на поле под занавес встречи и не успел проявить себя в полной мере – 6.7.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Самсунспор» от SofaScore

По теме:
Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором
ВИДЕО. Зубков сделал ассист в начале матча Трабзонспора в Турции
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов SofaScore оценки Самсунспор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31 августа 2025, 11:11 23
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»

«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31 августа 2025, 16:01 0
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан

Артем может покинуть Рим уже через год после трансфера из «Жироны»

Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Футбол | 01.09.2025, 00:34
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31.08.2025, 09:01
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01.09.2025, 04:59
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
31.08.2025, 00:23 1
Бокс
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
31.08.2025, 17:33 115
Футбол
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 18
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 56
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
31.08.2025, 23:02
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем