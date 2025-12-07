Турция07 декабря 2025, 21:07 | Обновлено 07 декабря 2025, 21:08
Александр Зубков отличился 5-м ассистом в турецкой Суперлиге
Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся ассистами в чемпионате Турции
Украинский легионер Трабзонспора Александр Зубков отличился ассистом в чемпионате Турции.
Произошло это в выездном матче 15 тура против Гезтепе.
Для Зубкова этот ассист стал 5-м в Суперлиге.
Среди всех украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Турции, лишь четверо осуществили большее количество результативных передач: Николай Морозюк (8), Сергей Рыбалка (7), Юрий Шелепницкий (7) и Сергей Ребров (6).
Ассисты украинцев в чемпионате Турции
- 8 – Николай Морозюк (Ризеспор)
- 7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
- 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
- 6 – Сергей Ребров (Фенербахче)
- 5 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)
- 3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)
- 3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
- 2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
- 2 – Александр Кучер (Кайсериспор)
- 1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
- 1 – Артём Милевский (Газиантепспор)
- 1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
- 1 – Сергей Гусев (Алтай)
- 1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
- 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)
Александр Зубков, статистика выступлений по Трабзонспору
- 36 матчей (30 – Суперлига, 6 – Кубок Турции)
- 9 голов (7 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 5 ассистов (5 – Суперлига)
