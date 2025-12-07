Александр Зубков отличился 5-м ассистом в турецкой Суперлиге

Украинский легионер Трабзонспора Александр Зубков отличился ассистом в чемпионате Турции.

Произошло это в выездном матче 15 тура против Гезтепе.

Для Зубкова этот ассист стал 5-м в Суперлиге.

Среди всех украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Турции, лишь четверо осуществили большее количество результативных передач: Николай Морозюк (8), Сергей Рыбалка (7), Юрий Шелепницкий (7) и Сергей Ребров (6).

Ассисты украинцев в чемпионате Турции

8 – Николай Морозюк (Ризеспор)

7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)

7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)

6 – Сергей Ребров (Фенербахче)

5 – Александр Зубков (Трабзонспор)

3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)

3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)

3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)

2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)

2 – Александр Кучер (Кайсериспор)

1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)

1 – Артём Милевский (Газиантепспор)

1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)

1 – Сергей Гусев (Алтай)

1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)

1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений по Трабзонспору