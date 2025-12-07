Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр Зубков отличился 5-м ассистом в турецкой Суперлиге
Турция
Александр Зубков отличился 5-м ассистом в турецкой Суперлиге

Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся ассистами в чемпионате Турции

Александр Зубков отличился 5-м ассистом в турецкой Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер Трабзонспора Александр Зубков отличился ассистом в чемпионате Турции.

Произошло это в выездном матче 15 тура против Гезтепе.

Для Зубкова этот ассист стал 5-м в Суперлиге.

Среди всех украинцев, в разное время выступавших в чемпионате Турции, лишь четверо осуществили большее количество результативных передач: Николай Морозюк (8), Сергей Рыбалка (7), Юрий Шелепницкий (7) и Сергей Ребров (6).

Ассисты украинцев в чемпионате Турции

  • 8 – Николай Морозюк (Ризеспор)
  • 7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
  • 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
  • 6 – Сергей Ребров (Фенербахче)
  • 5 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)
  • 3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)
  • 3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
  • 2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
  • 2 – Александр Кучер (Кайсериспор)
  • 1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
  • 1 – Артём Милевский (Газиантепспор)
  • 1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
  • 1 – Сергей Гусев (Алтай)
  • 1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
  • 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений по Трабзонспору

  • 36 матчей (30 – Суперлига, 6 – Кубок Турции)
  • 9 голов (7 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 5 ассистов (5 – Суперлига)
По теме:
Гезтепе – Трабзонспор – 1:2. Как Зубков оформил ассист. Видео голов и обзор
Батагов догнал Беженара, 30-й матч Зубкова и 25-й Сикана в Суперлиге
Ассист Зубкова. Трабзонспор выиграл матч чемпионата и поднялся на 2-е место
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Гезтепе Николай Морозюк Сергей Рыбалка Юрий Шелепницкий Сергей Ребров
