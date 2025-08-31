ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины впечатлила сексуальным образом

Украинская модель Валерия Могильная покорила сердце полузащитника «Брентфорда» и сборной Украины – Егор Ярмолюк может назвать себя настоящим счастливчиком.

Лондон восхитила ее сексуальная фотосессия в красном платье, а сам 21-летний хавбек потерпел поражение в АПЛ против «Сандерленда» (1:2) – «Брентфорд» открыл счет, но не удержал даже ничью.

Подписчики оставляют восторженные комментарии под снимками девушки Егора.

А сам футболист готовится к матчу против Франции и привлекает внимание более статусных клубов.