Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 31 августа
В воскресенье в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк и Никита Белозерцев
31 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, продолжатся поединки второго круга в парных, а также стартуют встречи на юниорском турнире.
В воскресенье на кортах Нью-Йорка выступят два представителя Украины: Марта Костюк и Никита Белозерцев.
US Open 2025. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №12. 3-й запуск (не ранее 22:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд [14]
US Open 2025. Юниоры, 1/32 финала
Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)
Никита Белозерцев – Джек Кеннеди [9]
