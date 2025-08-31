31 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, продолжатся поединки второго круга в парных, а также стартуют встречи на юниорском турнире.

В воскресенье на кортах Нью-Йорка выступят два представителя Украины: Марта Костюк и Никита Белозерцев.

Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 31 августа

US Open 2025. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №12. 3-й запуск (не ранее 22:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд [14]

US Open 2025. Юниоры, 1/32 финала

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Никита Белозерцев – Джек Кеннеди [9]