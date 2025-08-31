Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 31 августа
US Open
31 августа 2025, 16:04 | Обновлено 31 августа 2025, 16:07
347
0

Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 31 августа

В воскресенье в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк и Никита Белозерцев

31 августа 2025, 16:04 | Обновлено 31 августа 2025, 16:07
347
0
Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 31 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, продолжатся поединки второго круга в парных, а также стартуют встречи на юниорском турнире.

В воскресенье на кортах Нью-Йорка выступят два представителя Украины: Марта Костюк и Никита Белозерцев.

Расписание матчей украинских теннисистов на US Open 2025 на 31 августа

US Open 2025. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №12. 3-й запуск (не ранее 22:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд [14]

US Open 2025. Юниоры, 1/32 финала

Корт №7. 4-й запуск (не ранее 22:30)

Никита Белозерцев Джек Кеннеди [9]

По теме:
Костюк / Русе – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16-летний представитель Украины сыграет на юниорском US Open 2025
Костюк добыла 30 побед на GS за 52 матча. Только Элина сделала это быстрее
расписание US Open 2025 Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд Никита Белозерцев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31 августа 2025, 11:11 22
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»

Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 31 августа 2025, 09:06 7
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин

Марта одолела Диан Парри в третьем раунде и далее поборется против Каролины Муховой

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Футбол | 30.08.2025, 19:59
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
29.08.2025, 21:53
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
29.08.2025, 19:41 7
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем