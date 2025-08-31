Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
31 августа 2025, 16:01
16-летний представитель Украины сыграет на юниорском US Open 2025

Никита Белозерцев в первом раунде сыграет против девятого сеяного Джека Кеннеди

16-летний представитель Украины сыграет на юниорском US Open 2025
ФТУ. Никита Белозерцев

16-летний представитель Украины Никита Белозерцев заявлен в основной сетке юниорского Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде Белозерцев выйдет на корт против девятого сеяного Джека Кеннеди (АТР 1180) из США. Кеннеди на прошлой неделе сыграл в первом раунде квалификации взрослого US Open и уступил Тьяго Тиранте со счетом 4:6, 4:6.

Никита впервые в карьере сыграет на кортах Нью-Йорка. В 2025 году он также выступил на Australian Open (R1), Ролан Гаррос (R3) и Уимблдоне (R3).

Белозерцев является первой ракеткой Украины среди юниоров.

