Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинка 2011 г.р. установила возрастной рекорд в рейтинге ITF Juniors
ITF
21 ноября 2025, 00:37 | Обновлено 21 ноября 2025, 00:57
56
0

Украинка 2011 г.р. установила возрастной рекорд в рейтинге ITF Juniors

14-летняя София Белинская поднялась на 89-е место в юниорском рейтинге

21 ноября 2025, 00:37 | Обновлено 21 ноября 2025, 00:57
56
0
Украинка 2011 г.р. установила возрастной рекорд в рейтинге ITF Juniors
Richard van Loon. София Белинская

14-летняя украинка София Белинская является единственной теннисисткой, которая родилась в 2011 году и входит в топ-100 рейтинга ITF Juniors.

Белинская поднялась в топ-100 юниорского рейтинга на этой неделе. Помимо Софии, из украинок в первой сотни также находится Антонина Сушкова (2008 год рождения).

В 2025 году Белинская завоевала четыре трофея на уровне юниоров (восемь в карьере), в частности один категории J200. В парном разряде на ее счету пять трофеев за карьере, из которых четыре – в этом сезоне.

Топ-100 рейтинга ITF Juniors

Украинки в рейтинге ITF Juniors

По теме:
Новый Димитров снова взял титул. Определены все чемпионы юниорского US Open
Белозерцев на US Open проиграл парный матч тандему с сыном легенды тенниса
Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде юниорского US Open 2025
София Белинская юниорский теннис рекорд
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20 ноября 2025, 15:05 9
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?

Больше шансов на победу у шведов

Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Футбол | 20 ноября 2025, 20:40 8
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция

Поединок может пройти в Варшаве

Алькарас первым после BIG-4 набрал 12 000+ очков за сезон. У кого рекорд?
Теннис | 21.11.2025, 00:04
Алькарас первым после BIG-4 набрал 12 000+ очков за сезон. У кого рекорд?
Алькарас первым после BIG-4 набрал 12 000+ очков за сезон. У кого рекорд?
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 16:15
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
20.11.2025, 19:22 2
Другие виды
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем