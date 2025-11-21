Украинка 2011 г.р. установила возрастной рекорд в рейтинге ITF Juniors

14-летняя украинка София Белинская является единственной теннисисткой, которая родилась в 2011 году и входит в топ-100 рейтинга ITF Juniors.

Белинская поднялась в топ-100 юниорского рейтинга на этой неделе. Помимо Софии, из украинок в первой сотни также находится Антонина Сушкова (2008 год рождения).

В 2025 году Белинская завоевала четыре трофея на уровне юниоров (восемь в карьере), в частности один категории J200. В парном разряде на ее счету пять трофеев за карьере, из которых четыре – в этом сезоне.

Топ-100 рейтинга ITF Juniors

Украинки в рейтинге ITF Juniors