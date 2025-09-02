Белозерцев на US Open проиграл парный матч тандему с сыном легенды тенниса
Никита вместе с Жигой Шешко в двух сетах уступил дуэту Николас Арсено / Круз Хьюитт
17-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинец вместе со своим напарником Жигой Шешко (Словения) в двух сетах уступил тандему Николас Арсено (Канада) / Круз Хьюитт (Австралия) за 55 минут.
US Open 2025. Юниоры. Пары, 1/16 финала
Никита Белозерцев (Украина) / Жига Шешко (Словения) [8] – Николас Арсено (Канада) / Круз Хьюитт (Австралия) – 3:6, 4:6
Белозерцев впервые в карьере выступил на US Open. 31 августа он также покинул одиночный разряд, уступив девятому сеяному Джеку Кеннеди.
Круз Хьюитт – сын легендарного Ллейтона Хьюитта. 16-летний Круз уже вылетел с одиночки юниорского мейджора в Нью-Йорке, проиграв в первом круге Бенджамину Уиллверту.
Николас Арсено заявил себе на Мастерсе в Торонто, где в 1/64 финала одолел Валентена Ройе, а затем навязал борьбу Алексею Попырину. Но на USO успешно выступить не удалось – в 1/32 финала он потерпел поражение от Яна Кумстата.
Арсено и Хьюитт во втором раунде парного разряда слэма в США поборются против Янника Альвареса и Джека Секорда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чешская теннисистка прокомментировала победу над Костюк в 1/8 финала US Open
Владислав покинул киевское Динамо