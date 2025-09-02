Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Белозерцев на US Open проиграл парный матч тандему с сыном легенды тенниса
US Open
02 сентября 2025, 11:31 |
65
0

Никита вместе с Жигой Шешко в двух сетах уступил дуэту Николас Арсено / Круз Хьюитт

ФТУ. Никита Белозерцев

17-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинец вместе со своим напарником Жигой Шешко (Словения) в двух сетах уступил тандему Николас Арсено (Канада) / Круз Хьюитт (Австралия) за 55 минут.

US Open 2025. Юниоры. Пары, 1/16 финала

Никита Белозерцев (Украина) / Жига Шешко (Словения) [8] – Николас Арсено (Канада) / Круз Хьюитт (Австралия) – 3:6, 4:6

Белозерцев впервые в карьере выступил на US Open. 31 августа он также покинул одиночный разряд, уступив девятому сеяному Джеку Кеннеди.

Круз Хьюитт – сын легендарного Ллейтона Хьюитта. 16-летний Круз уже вылетел с одиночки юниорского мейджора в Нью-Йорке, проиграв в первом круге Бенджамину Уиллверту.

Николас Арсено заявил себе на Мастерсе в Торонто, где в 1/64 финала одолел Валентена Ройе, а затем навязал борьбу Алексею Попырину. Но на USO успешно выступить не удалось – в 1/32 финала он потерпел поражение от Яна Кумстата.

Арсено и Хьюитт во втором раунде парного разряда слэма в США поборются против Янника Альвареса и Джека Секорда.

Никита Белозерцев юниорский теннис US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
