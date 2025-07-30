638-й номер АТР на канадском Мастерсе едва не взял сет у чемпиона 2024 года

18-летний канадский теннисист Николас Арсено, который стоит 638-м в мировом рейтинге, завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто, Канада.

В 1/32 финала канадец уступил действующему чемпиону Мастерса Алексею Попырину (АТР 26) в двух сетах за 1 час и 36 минут.

ATP 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Николас Арсено (Канада) – Алексей Попырин (Австралия) [18] – 6:7 (7:9), 3:6

Это была первая встреча соперников. В первом сете Арсено едва не переиграл австралийца – Николас не реализовал один сетбол на приеме в 12-м гейме, а затем упустил один сет-поинт на приеме при 7:6 на тай-брейке.

Арсено на Мастерсе в Торонто добыл первую победу в карьере в основной сетке на уровне Тура – в 1/64 финала справился с Валентеном Ройе.

Попырин в третьем круге поборется против победителя противостояния Даниил Медведев – Далибор Сврчина.