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  4. 638-й номер АТР на канадском Мастерсе едва не взял сет у чемпиона 2024 года
ATP
30 июля 2025, 02:52 |
12
0

638-й номер АТР на канадском Мастерсе едва не взял сет у чемпиона 2024 года

Николас Арсено навязал борьбу Алексею Попырину в матче 1/32 финала в Торонто

30 июля 2025, 02:52 |
12
0
638-й номер АТР на канадском Мастерсе едва не взял сет у чемпиона 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Арсено

18-летний канадский теннисист Николас Арсено, который стоит 638-м в мировом рейтинге, завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто, Канада.

В 1/32 финала канадец уступил действующему чемпиону Мастерса Алексею Попырину (АТР 26) в двух сетах за 1 час и 36 минут.

ATP 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Николас Арсено (Канада) – Алексей Попырин (Австралия) [18] – 6:7 (7:9), 3:6

Это была первая встреча соперников. В первом сете Арсено едва не переиграл австралийца – Николас не реализовал один сетбол на приеме в 12-м гейме, а затем упустил один сет-поинт на приеме при 7:6 на тай-брейке.

Арсено на Мастерсе в Торонто добыл первую победу в карьере в основной сетке на уровне Тура – в 1/64 финала справился с Валентеном Ройе.

Попырин в третьем круге поборется против победителя противостояния Даниил Медведев – Далибор Сврчина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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