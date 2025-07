636-я ракетка в Торонто вышел на чемпиона 2024. Его сестра сыграет с Осакой

18-летний канадский теннисист Николас Арсено (АТР 638) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде канадец в двух сетах переиграл представителя Франции Валентена Ройе (АТР 111) за 1 час и 45 минут.

ATP 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала

Николас Арсено (Канада) [WC] – Валентен Ройе (Франция) [Q] – 6:3, 7:6 (7:4)

Арсено и Ройе впервые провели очное противостояние.

Николас добыл первую победу на уровне Тура. Организаторы предоставили ему wild card, а его следующим оппонентом будет действующий чемпион Мастерса Алексей Попырин.

Помимо Николаса, из семьи Арсено на этой недели играет его сестра Ариана. На тысячнике в Монреале она прошла квалификацию, в единственном матче отбора одолев Дестани Айяву 6:3, 7:6 (7:5), а в первом круге основы 28 июля поборется с Наоми Осакой. Ариана – 515-я ракетка мира.

У Николаса Арсено также есть брат близнец Микаэль. Его результаты скромнее, сейчас он только 1087-й в мировом рейтинге.

THE CANADIAN KID ADVANCES 🇨🇦



Nicolas Arsenault fights off Valentin Royer to advance to Round ✌️ pic.twitter.com/gD8Y31fxeO