Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде юниорского US Open 2025
Никита проиграл девятому сеяному Джеку Кеннеди в первом раунде
17-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинец в трех сетах проиграл девятому сеяному Джеку Кеннеди (США, ATP 1180) за 2 часа и 8 минут.
US Open 2025. Юниоры, 1/32 финала
Никита Белозерцев (Украина) – Джек Кеннеди (США) [9] – 6:3, 4:6, 3:6
Кеннеди в 1/8 финала встретится с Флинном Томасом.
Белозерцев впервые в карьере сыграл на US Open. В 2025 году он также выступил на Australian Open (R1), Ролан Гаррос (R3) и Уимблдона (R3).
В Нью-Йорке Никита продолжит играть в парном разряде, где вместе с Жигой Шешко в первом круге поборется против Николя Арсено и Круса Хьюитта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии
Самые интересные события четвертого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре