Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде юниорского US Open 2025

17-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинец в трех сетах проиграл девятому сеяному Джеку Кеннеди (США, ATP 1180) за 2 часа и 8 минут.

US Open 2025. Юниоры, 1/32 финала

Никита Белозерцев (Украина) – Джек Кеннеди (США) [9] – 6:3, 4:6, 3:6

Кеннеди в 1/8 финала встретится с Флинном Томасом.

Белозерцев впервые в карьере сыграл на US Open. В 2025 году он также выступил на Australian Open (R1), Ролан Гаррос (R3) и Уимблдона (R3).

В Нью-Йорке Никита продолжит играть в парном разряде, где вместе с Жигой Шешко в первом круге поборется против Николя Арсено и Круса Хьюитта.