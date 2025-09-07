Новый Димитров снова взял титул. Определены все чемпионы юниорского US Open

Параллельно мужским и женским розыгрышам Открытого чемпионата США 2025 в одиночных и парных разрядах, на кортах Нью-Йорка также проходил юниорский турнир.

У девушек победительницей стала 17-летняя бельгийская теннисистка Элин Вандромм. В финале она переиграла Лейю Нильссон из Швейии со счетом 7:6 (7:2), 6:2. На пути к трофею Элин не проиграла ни одного сета.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Элин стала первой представительницей Бельгии с 2003 года, которой удалось выиграть юниорский US Open. 22 года назад это сделал Кирстен Флипкенс. Вандромм – четвертая бельгийка в истории с титулом юниорского Grand Slam.

На счету Вандром четыре выигранных трофея на уровне ITF в 2025 году (три 15-тысячника и один 35-тысячник). В этом сезоне Элин также сыграла в четвертьфинале юниорского Australian Open.

У парней чемпионом стал 16-летний болгарин Иван Иванов из Болгарии. В решающем поединке он одолел своего соотечественника Александера Василева со счетом 7:5, 6:3.

Иванов завоевал второй трофей на турнирах Grand Slam. В июле он стал чемпионом Уимблдона. Иван повторил достижение именитого болгарина Григора Димитрова, завоевав в одном году два титула на этих мейджорах. Димитров становился победителем в Лондоне и Нью-Йорке на юниорском уровне в 2008 году.

В 2025 Иванов выиграл турнир J200 в Болье-сюр-Мер (Франция) и также добрался до полуфинала на юниорском Ролан Гаррос. В мае этого года Иван завоевал первый трофей на про-уровне, став чемпионом соревнований ITF M15 в Сентендре.

Что касается парного разряда, то у девушек победительницами стали сестры Ковачковы Алена и Яна. В финале чешский дуэт справился с Элин Вандромм (Бельгия) и Лаймой Владсон (Литва) – 6:2, 6:2.

Алена и Яна выиграли 12 матчей подряд. До US Open они взяли два трофея на 15-тысячниках в Монастире. В начале июня Ковачковы добрались до финала парного разряда Ролан Гаррос.

У парней трофей завоевали американцы Китан Ханс и Джек Кеннеди, которые в финале победили своих соотечественников Давида Джонстона и Бенжамина Уиллверта со счетом 6:3, 1:6, [10:8]. На супертай-брейке Китан и Джек отыгрались с 3:7.

На юниорском US Open выступил только один украинец – Никита Белозерцев. Он вылетел с одиночного и парного разрядов в первых же раундах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элин Вандромм

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Иванов

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена и Яна Ковачковы