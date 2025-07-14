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  4. Наследник Димитрова. Определены все победители юниорского Уимблдона-2025
Уимблдон
14 июля 2025, 05:13 |
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Наследник Димитрова. Определены все победители юниорского Уимблдона-2025

У девушек трофей завоевала Миа Поганкова, а у парней чемпионом стал Иван Иванов

14 июля 2025, 05:13 |
55
0
Наследник Димитрова. Определены все победители юниорского Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Иванов

Параллельно мужским и женским розыгрышам Уимблдонского турнира 2025 в одиночных, парных и смешанном разрядах, на кортах Парижа также проходил юниорский турнир.

У девушек победительницей стала 16-летняя словацкая теннисистка Миа Поганкова. В финале она переиграла Хулиету Пареху из США со счетом 6:3, 6:1. На пути к трофею Миа отдала только один сет.

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Миа стала второй представительницей Словакии, которой удалось выиграть юниорский мейджор. В 2024 году трофей у девушек выиграла Рената Ямрихова. На счету Поганковой есть один выигранный трофей на уровне ITF – в октябре 2024 года на домашнем 75-тысячнике она переиграла как раз-таки Ямрихову.

В этом сезоне Миа также играла в полуфинале юниорского Australian Open.

У парней чемпионом стал 16-летний болгарин Иван Иванов. В решающем поединке он одолел Ронита Карки из США со счетом 6:2, 6:3. Иванов – второй болгарин, который взял юниорский Уимблдон. Первым чемпионом из это страны был Григор Димитров в 2008 году.

В 2025 году Иванов выиграл турнир J200 в Болье-сюр-Мер (Франция) и также добрался до полуфинала на юниорском Ролан Гаррос.

Что касается парного разряда, то у девушек победительницами стали Кристина Пеникова (США) и Вендула Валдманнова (Чехия). В финале американско-чешский дуэт справился с Тейей Фродин (США) и Джульетой Парехой (США) – 6:4, 6:2.

У парней трофей завоевали Оскари Палданиус (Финляндия) и Алан Важны (Польша), которые в финале победили британца Оливера Бондинга и американца Яггера Лича со счетом 5:7, 7:6 (8:6), [10:5]. На тай-брейке второго сета Оскари и Алан отыграли два чемпионшип-поинта. Палданиус и Важны выиграли второй подряд парный трофей юниорского мейджора – 7 июля они стали чемпионами на Ролан Гаррос.

Украинские теннисисты также выступили на этом юниорском Уимблдоне. 17-летняя Анастасия Сорская в первом раунде квалификации проиграла Виктории Похле.

Среди парней принял участие 16-летний Никита Белозерцев, для которого это был третий мейджор. Он добрался до третьего раунда одиночки, где уступил Жиге Шешко из Словении. В паре Никита сыграл вместе с Тило Берманном из Австрии и в первом круге украинско-австрийский дуэт потерпел поражение от нидерландцев Меца Роттгерина и Гидде Шонмакерса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Миа Поганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Иванов
Getty Images/Global Images Ukraine. Вендула Валдманнова и Кристина Пеникова
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскари Палданиус и Алан Важны

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Уимблдон-2025 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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