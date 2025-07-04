17-летняя украинка проиграла в квалификации юниорского Уимблдона-2025

Украинская теннисистка Анастасия Сорская завершила выступление на юниорском Уимблдоне 2025.

В полуфинале квалификационного раунда 17-летняя украинка уступила пятой сеяной Виктории Похле (WTA 1038) из Германии.

В двухсетовом поединке Анастасия сумела выиграть лишь один гейм у своей соперницы.

Уимблдон-2025. Юниоры.

Квалификация. Полуфинал.

Виктория Похле (Германия) [5] – Анастасия Сорская (Украина) – 6:1, 6:0

Сорская впервые сыграла на турнире Grand Slam. В юниорском рейтинге ITF она занимает 278-е место.