17-летняя украинка проиграла в квалификации юниорского Уимблдона-2025
Анастасия Сорская уступила пятой сеяной Виктории Похле
Украинская теннисистка Анастасия Сорская завершила выступление на юниорском Уимблдоне 2025.
В полуфинале квалификационного раунда 17-летняя украинка уступила пятой сеяной Виктории Похле (WTA 1038) из Германии.
В двухсетовом поединке Анастасия сумела выиграть лишь один гейм у своей соперницы.
Уимблдон-2025. Юниоры.
Квалификация. Полуфинал.
Виктория Похле (Германия) [5] – Анастасия Сорская (Украина) – 6:1, 6:0
Сорская впервые сыграла на турнире Grand Slam. В юниорском рейтинге ITF она занимает 278-е место.
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