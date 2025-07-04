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  4. 17-летняя украинка проиграла в квалификации юниорского Уимблдона-2025
Уимблдон
04 июля 2025, 12:05 |
396
0

17-летняя украинка проиграла в квалификации юниорского Уимблдона-2025

Анастасия Сорская уступила пятой сеяной Виктории Похле

04 июля 2025, 12:05 |
396
0
17-летняя украинка проиграла в квалификации юниорского Уимблдона-2025
Instagram. Анастасия Сорская

Украинская теннисистка Анастасия Сорская завершила выступление на юниорском Уимблдоне 2025.

В полуфинале квалификационного раунда 17-летняя украинка уступила пятой сеяной Виктории Похле (WTA 1038) из Германии.

В двухсетовом поединке Анастасия сумела выиграть лишь один гейм у своей соперницы.

Уимблдон-2025. Юниоры.

Квалификация. Полуфинал.

Виктория Похле (Германия) [5] – Анастасия Сорская (Украина) – 6:1, 6:0

Сорская впервые сыграла на турнире Grand Slam. В юниорском рейтинге ITF она занимает 278-е место.

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Уимблдон-2025
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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