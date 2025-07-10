16-летний Белозерцев вылетел с юниорского Уимблдона-2025 в 1/8 финала
В третьем раунде украинец уступил словенцу Жиге Шешко в двух сетах
16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления на юниорском Уимблдонском турнире 2025.
В матче третьего раунда Никита потерпел поражение от своего сверстника из Словении Жиги Шешко в двух сетах за 1 час и 31 минуту.
Уимблдон-2025. Юниоры, 1/8 финала
Жига Шешко (Словения) – Никита Белозерцев (Украина) – 7:6 (7:2), 6:2
На Уимблдоне-2025 Никита успел переиграть Амира Омарханова и Гэвина Гуди. Он также выступил и в парном разряде, где вылетел в первом же раунде.
Белозерцев провел третий мейджор в карьере и во второй раз добрался до 1/8 финала. Впервые он это сделал на Ролан Гаррос 2025, а Australian Open покинул в первом же раунде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арда Туран начинает и…
Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»