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  4. Белозерцев вышел в 1/8 финала юниорского Уимблдона-2025
Уимблдон
08 июля 2025, 18:16 |
341
2

Белозерцев вышел в 1/8 финала юниорского Уимблдона-2025

Никита, который может сменить гражданство, во втором круге одолел Гэвида Гуди

08 июля 2025, 18:16 |
341
2
Белозерцев вышел в 1/8 финала юниорского Уимблдона-2025
ФТУ. Никита Белозерцев

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1519) вышел в 1/8 финала юниорского Уимблдонского турнира 2025.

Во втором раунде Никита переиграл квалифаера Гэвида Гуди из США в двух сетах за 59 минут.

Уимблдон-2025. Юниоры, 1/16 финала

Гэвид Гуди (США) [Q] – Никита Белозерцев (Украина) – 1:6, 4:6

Белозерцев проводит третий мейджор в карьере и во второй раз сумел выйти в третий круг. Ролан Гаррос 2025 он покинул на стадии 1/8 финала.

Следующим соперником Никиты будет представитель Словении Жига Шешко, который в своем поединке второго раунда выбил первого сеяного Андреса Сантамарта Роига из Испании.

Белозерцев на Уимблдоне также был заявлен в парном разряде вместе с Тило Берманном и вчера, 7 июля, разгромно проиграл в стартовом матче. После той игры украинские журналисты пригласили украинца на интервью, а его тренер Стефан Пантов заявил, что Никита будет отвечать только на русском или английском языке, но не украинском.

Также сообщалось, что Белозерцев может сменить гражданство на болгарское.

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Никита Белозерцев Уимблдон-2025 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Добре,слідкуємо.
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ptolemeus
Навіщо ви цього малороса форсите? 
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