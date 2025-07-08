Белозерцев вышел в 1/8 финала юниорского Уимблдона-2025
Никита, который может сменить гражданство, во втором круге одолел Гэвида Гуди
16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1519) вышел в 1/8 финала юниорского Уимблдонского турнира 2025.
Во втором раунде Никита переиграл квалифаера Гэвида Гуди из США в двух сетах за 59 минут.
Уимблдон-2025. Юниоры, 1/16 финала
Гэвид Гуди (США) [Q] – Никита Белозерцев (Украина) – 1:6, 4:6
Белозерцев проводит третий мейджор в карьере и во второй раз сумел выйти в третий круг. Ролан Гаррос 2025 он покинул на стадии 1/8 финала.
Следующим соперником Никиты будет представитель Словении Жига Шешко, который в своем поединке второго раунда выбил первого сеяного Андреса Сантамарта Роига из Испании.
Белозерцев на Уимблдоне также был заявлен в парном разряде вместе с Тило Берманном и вчера, 7 июля, разгромно проиграл в стартовом матче. После той игры украинские журналисты пригласили украинца на интервью, а его тренер Стефан Пантов заявил, что Никита будет отвечать только на русском или английском языке, но не украинском.
Также сообщалось, что Белозерцев может сменить гражданство на болгарское.
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