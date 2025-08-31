Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 16:25 | Обновлено 31 августа 2025, 16:53
1736
0

Динамо – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги

31 августа 2025, 16:25 | Обновлено 31 августа 2025, 16:53
1736
0
Динамо – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Колаж Sport.ua

31 августа в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги Украины встретились киевское "Динамо" и житомирское "Полесье".

Матч играют на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Полесье» в первой опасной атаке смогло открыть счёт в матче. Гол забил Йосефи на 7-й минуте.

Дальше на поле было только киевское «Динамо». На 19-й минуте Герреро сравнял счет, а дальше дубль Буяльского сделал счет в первом тайме комфортным для «Динамо».

УПЛ. 4-й тур. 31 августа

Динамо Киев – Полесье Житомир – 4:1 (второй тайм)

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (пенальти), 44, Волошин, 50 – Йосефи, 7

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Яцик, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Беловар, Михайленко

Полесья: Кудрик, Чоботенко, Сарапий, Кравченко, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гуцуляк, Назаренко, Гайдучик

Видео голов и обзор матча

Динамо Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полесье видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
