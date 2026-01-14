Источник: Металлист 1925 ищет варианты аренды для молодого хавбека
Матвей Панченко не поедет с командой на учебно-тренировочные сборы
Клуб УПЛ «Металлист 1925» начал зимние сборы, однако в списке игроков не оказалось 19-летнего полузащитника и воспитанника клуба Матвия Панченко.
Харьковский клуб планирует отправить таланта в аренду, так как тренерский штаб считает, что он пока недостаточно готов для регулярных выступлений в первой команде под руководством Младена Бартуловича.
В текущем сезоне Панченко провёл 4 матча УПЛ за основную команду «Металлист 1925», отметившись 2 результативными передачами, а также сыграл 1 поединок Кубка Украины. Больше игрового времени он получил в составе команды U-19, где за 10 матчей забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Ранее появилась информация, что услугами 19-летнего хавбека заинтересован клуб Первой лиги «Левый Берег».
