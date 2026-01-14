Украинский клуб стремится купить у Динамо игрока. На кону – огромные деньги

Харьковский «Металлист 1925» не отказался от идеи подписания футболиста киевского «Динамо».

По информации Insidetransfer, клуб продолжает проявлять предметный интерес к полузащитнику Александру Яцыку и может в ближайшее время снова сделать попытку осуществить трансфер. В харьковском клубе рассматривают Яцыка как вариант для усиления середины поля и не исключают возвращения к переговорам с «Динамо».

Ранее Sport.ua сообщал, что харьковчане предложили киевлянам за Яцыка 3,5 миллиона евро + бонусы, но клуб из столицы отказался.

Контракт Яцыка с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. В сезоне 2025/26 Яцык провел 16 матчей в футболке «Динамо» во всех турнирах и отличился двумя голами в УПЛ.