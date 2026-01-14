Клуб-аутсайдер Первой лиги подписал игрока, покинувшего команду УПЛ

Как стало известно Sport.ua, клуб Первой лиги «Пробой» подписал контракт с полузащитником Андреем Ляшенко.

Ляшенко прошлой осенью провел два календарных матча в УПЛ за «Эпицентр». Также в активе 27-летнего воспитанника львовского футбола есть выступления за «Волынь» Луцк, «Рух» Львов и ЛНЗ Черкассы.

Ранее «Пробой» подписал контракт с Андреем Близниченко из запорожского «Металлурга». Команда из Городенки до начала второй части сезона планирует усилиться еще 6 новичками.

После отпуска подопечные Владимира Ковалюка возобновят тренировочный процесс 2 февраля в Верховине, что на Ивано-Франковщине. «Пробой» находится среди аутсайдеров Первой лиги.