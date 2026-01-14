Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб-аутсайдер Первой лиги подписал игрока, покинувшего команду УПЛ
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 06:31 | Обновлено 14 января 2026, 06:41
298
0

Клуб-аутсайдер Первой лиги подписал игрока, покинувшего команду УПЛ

За «Пробой» будет выступать Андрей Ляшенко, покинувший «Эпицентр»

14 января 2026, 06:31 | Обновлено 14 января 2026, 06:41
298
0
Клуб-аутсайдер Первой лиги подписал игрока, покинувшего команду УПЛ
ФК Эпицентр. Андрей Ляшенко

Как стало известно Sport.ua, клуб Первой лиги «Пробой» подписал контракт с полузащитником Андреем Ляшенко.

Ляшенко прошлой осенью провел два календарных матча в УПЛ за «Эпицентр». Также в активе 27-летнего воспитанника львовского футбола есть выступления за «Волынь» Луцк, «Рух» Львов и ЛНЗ Черкассы.

Ранее «Пробой» подписал контракт с Андреем Близниченко из запорожского «Металлурга». Команда из Городенки до начала второй части сезона планирует усилиться еще 6 новичками.

После отпуска подопечные Владимира Ковалюка возобновят тренировочный процесс 2 февраля в Верховине, что на Ивано-Франковщине. «Пробой» находится среди аутсайдеров Первой лиги.

По теме:
Клуб Первой лиги выступил с заявлением по поводу смены главного тренера
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Канте готов пойти на уменьшение заработной платы ради возвращения в Европу
Пробой Городенка трансферы УПЛ трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Владимир Ковалюк Андрей Ляшенко Андрей Близниченко Эпицентр Каменец-Подольский инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 13 января 2026, 23:13 4
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13 января 2026, 08:33 4
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина

Анатолий уже летом покинет клуб

Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Футбол | 13.01.2026, 07:27
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Бетис – Эльче. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 14.01.2026, 06:28
Бетис – Эльче. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Бетис – Эльче. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Бывший тренер Шахтера среди главных кандидатов на пост в МЮ
Футбол | 14.01.2026, 02:56
Бывший тренер Шахтера среди главных кандидатов на пост в МЮ
Бывший тренер Шахтера среди главных кандидатов на пост в МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
13.01.2026, 22:16
Бокс
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 6
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00 1
Бокс
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем