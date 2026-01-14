Клуб Первой лиги выступил с заявлением по поводу смены главного тренера

Клуб Первой лиги Пробой Городенка опубликовал официальное заявление относительно главного тренера команды Владимира Ковалюка.

Официальное заявление клуба Пробой Городенка

Недавно в отдельных СМИ появились публикации о якобы возможном увольнении главного тренера НК Пробой Владимира Ковалюка.

Официально сообщаем, что данная информация – безосновательна и не имеет никакой подоплеки. На данном этапе руководство НК Пробой не ведет переговоров о должности главного тренера команды ни с перечисленными в материалах специалистами, ни с кем-либо еще.

Действующий главный тренер пробойцев Владимир Ковалюк имеет полное доверие руководства клуба. Именно Владимир Васильевич и его тренерский штаб будут готовить команду к весенней части сезона Первой лиги.

Подобные информационные вбросы негативно влияют на микроклимат команды, особенно в межсезонье, когда клуб проводит активную трансферную кампанию, и именно авторитет Владимира Васильевича является одним из определяющих факторов в переходах футболистов.

Поэтому призываем представителей медиа воздержаться от распространения информации, не соответствующей действительности. Клубная пресс-служба НК Пробой открыта для коммуникации и готова ответить на вопросы, интересующие футбольное и медийное сообщество.