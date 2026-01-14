Клуб Первой лиги выступил с заявлением по поводу смены главного тренера
Владимир Ковалюк остается наставником команды Пробой Городенка
Клуб Первой лиги Пробой Городенка опубликовал официальное заявление относительно главного тренера команды Владимира Ковалюка.
Официальное заявление клуба Пробой Городенка
Недавно в отдельных СМИ появились публикации о якобы возможном увольнении главного тренера НК Пробой Владимира Ковалюка.
Официально сообщаем, что данная информация – безосновательна и не имеет никакой подоплеки. На данном этапе руководство НК Пробой не ведет переговоров о должности главного тренера команды ни с перечисленными в материалах специалистами, ни с кем-либо еще.
Действующий главный тренер пробойцев Владимир Ковалюк имеет полное доверие руководства клуба. Именно Владимир Васильевич и его тренерский штаб будут готовить команду к весенней части сезона Первой лиги.
Подобные информационные вбросы негативно влияют на микроклимат команды, особенно в межсезонье, когда клуб проводит активную трансферную кампанию, и именно авторитет Владимира Васильевича является одним из определяющих факторов в переходах футболистов.
Поэтому призываем представителей медиа воздержаться от распространения информации, не соответствующей действительности. Клубная пресс-служба НК Пробой открыта для коммуникации и готова ответить на вопросы, интересующие футбольное и медийное сообщество.
