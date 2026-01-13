Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Главный тренер Пробоя: «Увольнение? Президент клуба выразил доверие»
Украина. Первая лига
13 января 2026, 11:58 | Обновлено 13 января 2026, 11:59
Владимир Ковалюк прокомментировал возможное увольнение

ФК Пробой. Владимир Ковалюк

В последнее время главным ньюсмейкером в Первой лиге стал «Пробой», так как в СМИ начали появляться сообщения о возможной отставке наставника Владимира Ковалюка, назывались специалисты, которые могли бы его заменить. Среди них фигурировали Юрий Вирт, Владимир Мазяр, Богдан Блаватский и некоторые другие специалисты.

Главный тренер городенковцев Владимир Ковалюк эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эту ситуацию:

– Сегодня утром звонил президент клуба Виталий Шемега и выразил удивление этой информационной атакой, заверив, что ко мне – полное доверие. Я также контактировал с другими руководителями клуба, спонсорами, и мы пришли к выводу, что цель этих слухов, как говорят, раскачать лодку, негативно повлиять на микроклимат в команде. Возможно, за этим стоят представители тех игроков, с которыми мы решили расстаться, ведь никаких шорт-листов потенциальных претендентов на место наставника не существует.

Тем не менее нам нужно делать свое дело. В данный момент основное внимание сосредоточено на селекции. Сначала подписали Андрея Близниченко из запорожского «Металлурга», а на прошлой неделе – еще одного игрока. Нужно должным образом укомплектоваться, чтобы новые испытания во второй части сезона встретить во всеоружии.

Ранее сообщалось, что «Пробой» рассматривает трех кандидатов на пост тренера.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
