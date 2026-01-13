Главный тренер Пробоя: «Увольнение? Президент клуба выразил доверие»

В последнее время главным ньюсмейкером в Первой лиге стал «Пробой», так как в СМИ начали появляться сообщения о возможной отставке наставника Владимира Ковалюка, назывались специалисты, которые могли бы его заменить. Среди них фигурировали Юрий Вирт, Владимир Мазяр, Богдан Блаватский и некоторые другие специалисты.

Главный тренер городенковцев Владимир Ковалюк эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эту ситуацию:

– Сегодня утром звонил президент клуба Виталий Шемега и выразил удивление этой информационной атакой, заверив, что ко мне – полное доверие. Я также контактировал с другими руководителями клуба, спонсорами, и мы пришли к выводу, что цель этих слухов, как говорят, раскачать лодку, негативно повлиять на микроклимат в команде. Возможно, за этим стоят представители тех игроков, с которыми мы решили расстаться, ведь никаких шорт-листов потенциальных претендентов на место наставника не существует.

Тем не менее нам нужно делать свое дело. В данный момент основное внимание сосредоточено на селекции. Сначала подписали Андрея Близниченко из запорожского «Металлурга», а на прошлой неделе – еще одного игрока. Нужно должным образом укомплектоваться, чтобы новые испытания во второй части сезона встретить во всеоружии.

Ранее сообщалось, что «Пробой» рассматривает трех кандидатов на пост тренера.