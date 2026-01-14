Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фантастический дебют: Новичок Сити повторил рекорд 17-летней давности
Англия
14 января 2026, 05:23 | Обновлено 14 января 2026, 05:24
Настоящая машина

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» в выездном полуфинальном поединке Кубка английской лиги, забив два безответных мяча.

Автором одного из голов стал вингер Антуан Семеньо, который пополнил ряды «горожан», перейдя из «Борнмута» всего неделю назад. Новичок демонстрирует отличную результативность, отличившись уже во второй встрече кряду. Ранее он забил в своем дебютном матче против «Эксетера» в рамках Кубка Англии, когда «Сити» одержал разгромную победу со счетом 10:1.

Благодаря этому успеху Семеньо стал первым игроком «Манчестер Сити» с 2009 года, которому удалось поразить ворота соперников в двух своих стартовых играх за клуб. Последним футболистом, показавшим аналогичный результат, был Эммануэль Адебайор.

Манчестер Сити Антуан Семеньо Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Эммануэль Адебайор
