Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
31 августа 2025, 01:09
384
0

Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой

Украинский защитник провел на поле все 90 минут

Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 30 августа, состоялся матч второго тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ».

Встречу принимал «Муниципальный стадион» в Тулузе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч завершился победой гостей со счетом 6:3.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.5 баллов.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал португальский полузащитник гостей Жоау Невеш. На его счету 3 гола и оценки 10 и 9.5 соответственно.

Илья Забарный Жоау Невеш ПСЖ Тулуза чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
