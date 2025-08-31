Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой

В субботу, 30 августа, состоялся матч второго тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ».

Встречу принимал «Муниципальный стадион» в Тулузе.

Матч завершился победой гостей со счетом 6:3.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.5 баллов.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал португальский полузащитник гостей Жоау Невеш. На его счету 3 гола и оценки 10 и 9.5 соответственно.