Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Украинский защитник провел на поле все 90 минут
В субботу, 30 августа, состоялся матч второго тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ».
Встречу принимал «Муниципальный стадион» в Тулузе.
Матч завершился победой гостей со счетом 6:3.
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.5 баллов.
Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал португальский полузащитник гостей Жоау Невеш. На его счету 3 гола и оценки 10 и 9.5 соответственно.
