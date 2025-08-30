Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тулуза – ПСЖ. Забарный – в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Франция
30 августа 2025, 22:22 |
199
0

Тулуза – ПСЖ. Забарный – в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1

30 августа 2025, 22:22 |
199
0
Тулуза – ПСЖ. Забарный – в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 30 августа, проходит матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Тулуза» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Украинский защитник Илья Забарный вышел сегодня в стартовом составе и играет в паре с Лукасом Беральдо.

Лига 1. 3-й тур, 30 августа.

Тулуза – ПСЖ – 0:3 (обновляется)

Голы: Невеш, 7, 15, Баркола, 9.

Трансляция матча

По теме:
ВИДЕО. Три гола за первые 15 минут. ПСЖ с Забарным куражится в Тулузе
ФОТО. Жена Забарного показала жизнь в Париже. Живут роскошно
Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Брэдли Баркола Жоау Невеш Тулуза чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 30 августа 2025, 21:01 0
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 30 августа в 22:05 по Киеву

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 83
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30.08.2025, 01:34
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Бокс | 30.08.2025, 01:32
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух
Футбол | 30.08.2025, 19:51
Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух
Решили задачу до перерыва. Металлист 1925 в Житомире обыграл Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 4
Бокс
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем