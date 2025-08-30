Тулуза – ПСЖ. Забарный – в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 30 августа, проходит матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Тулуза» и «ПСЖ».

Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Украинский защитник Илья Забарный вышел сегодня в стартовом составе и играет в паре с Лукасом Беральдо.

Лига 1. 3-й тур, 30 августа.

Тулуза – ПСЖ – 0:3 (обновляется)

Голы: Невеш, 7, 15, Баркола, 9.

