Тулуза – ПСЖ. Забарный – в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1
В субботу, 30 августа, проходит матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором играют «Тулуза» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Украинский защитник Илья Забарный вышел сегодня в стартовом составе и играет в паре с Лукасом Беральдо.
Лига 1. 3-й тур, 30 августа.
Тулуза – ПСЖ – 0:3 (обновляется)
Голы: Невеш, 7, 15, Баркола, 9.
Трансляция матча
