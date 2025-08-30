Металлист 1925 – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 4-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Рухом.

По итогам трех туров харьковская команда набрала четыре очка и находится на 8-й позиции. У львовской команды три пункта и десятое место в таблице.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 4-й тур

Металлист 1925 – Рух 2:0

Голы: Калитвинцев, 26, Итодо, 45