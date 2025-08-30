30.08.2025 18:00 – 79’ 2 : 0
189
0
Металлист 1925 – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 4-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Рухом.
По итогам трех туров харьковская команда набрала четыре очка и находится на 8-й позиции. У львовской команды три пункта и десятое место в таблице.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 4-й тур
Металлист 1925 – Рух 2:0
Голы: Калитвинцев, 26, Итодо, 45
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Металлист 1925).
