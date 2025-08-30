Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Премьер-лига
Металлист 1925
30.08.2025 18:00 – 79 2 : 0
Рух Львов
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 18:20 | Обновлено 30 августа 2025, 18:58
Металлист 1925 – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

Металлист 1925 – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Металлист 1925

В 18:00 начался матч чемпионата Украины в рамках 4-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Рухом.

По итогам трех туров харьковская команда набрала четыре очка и находится на 8-й позиции. У львовской команды три пункта и десятое место в таблице.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 4-й тур

Металлист 1925 – Рух 2:0
Голы: Калитвинцев, 26, Итодо, 45

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Металлист 1925).
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
