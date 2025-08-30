Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Судаков успешно прошел медосмотр в Португалии. Когда объявят о трансфере?
Украина. Премьер лига
Судаков успешно прошел медосмотр в Португалии. Когда объявят о трансфере?

Украинский полузащитник ждет решения некоторых бюрократических процедур

Судаков успешно прошел медосмотр в Португалии. Когда объявят о трансфере?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков успешно прошел медосмотр в Португалии и теперь ожидает официального объявления о трансфере в «Бенфику». Об этом сообщает O Jogo.

22-летний футболист прибыл на аэродром Кашкайш 29 августа и в сопровождении спортивного директора «орлов» Руя Педру Браза отправился в офис команды.

Судаков прошел необходимое медицинское обследование и теперь ждет решения некоторых бюрократических вопросов, прежде чем подписать контракт и официально стать футболистом «Бенфики».

«Красно-белые» инвестируют 27 миллионов евро в приобретение 75% экономических прав на игрока. В прошлом сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

В четверг, 28 августа, Судаков провел последний матч в составе донецкого «Шахтера» и помог команде пробиться в основной раунд Лиги конференций. После этого «горняки» отправились в Украину, а полузащитник полетел с Женевы в Португалию.

Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ медосмотр
Николай Титюк Источник: O Jogo
