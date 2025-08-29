Шахтер отправился в Украину, но оставил своего футболиста в Швейцарии

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились швейцарский «Серветт» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана вырвали победу в дополнительное время и пробились в основной этап турнира (1:1, 2:1). После этого поединка футболисты и тренерский штаб «горняков» отправились в Украину, где 31 августа сыграют в Премьер-лиге против «Александрии».

Стало известно, что полузащитник Георгий Судаков не вылетел из Женевы вместе с командой из-за своего перехода в чемпионат Португалии.

22-летний футболист договорился о сотрудничестве с лиссабонской «Бенфикой», с которой подпишет контракт на пять лет. «Шахтер» получит за игрока 27 млн евро и пять миллионов в виде бонусов плюс 20% от следующей продажи.

В пятницу, 29 августа, Судаков отправится в Лиссабон, где пройдет медосмотр, после чего «орлы» смогут объявить о трансфере игрока сборной Украины.

Полузащитник провел за первую команду «Шахтера» 146 матчей в карьере, в которых забил 33 гола и отдал 19 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Судакова составляет 32 млн евро.