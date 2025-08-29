Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер отправился в Украину, но оставил своего футболиста в Швейцарии
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 11:55 | Обновлено 29 августа 2025, 11:58
Шахтер отправился в Украину, но оставил своего футболиста в Швейцарии

Георгий Судаков отправится в Лиссабон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Бенфикой»

Шахтер отправился в Украину, но оставил своего футболиста в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились швейцарский «Серветт» и донецкий «Шахтер».

Подопечные Арды Турана вырвали победу в дополнительное время и пробились в основной этап турнира (1:1, 2:1). После этого поединка футболисты и тренерский штаб «горняков» отправились в Украину, где 31 августа сыграют в Премьер-лиге против «Александрии».

Стало известно, что полузащитник Георгий Судаков не вылетел из Женевы вместе с командой из-за своего перехода в чемпионат Португалии.

22-летний футболист договорился о сотрудничестве с лиссабонской «Бенфикой», с которой подпишет контракт на пять лет. «Шахтер» получит за игрока 27 млн евро и пять миллионов в виде бонусов плюс 20% от следующей продажи.

В пятницу, 29 августа, Судаков отправится в Лиссабон, где пройдет медосмотр, после чего «орлы» смогут объявить о трансфере игрока сборной Украины.

Полузащитник провел за первую команду «Шахтера» 146 матчей в карьере, в которых забил 33 гола и отдал 19 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Судакова составляет 32 млн евро.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Шахтер Донецк Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Трибуна
MaximusOne
Гуд лак Судак.
protasov_lyopu_davai
ухилянт
u6464u
хоча б забрали цей непотріб, розчаровує Судаков своє грою , забирає в Шахтарі чуже місце.
