  4. Янг Бойз – Слован – 3:2. Как сыграли украинцы. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше Янг Бойз
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 3 : 2
Слован Братислава
30 августа 2025, 12:51 |
Янг Бойз – Слован – 3:2. Как сыграли украинцы. Видео голов и обзор матча

Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич не смогли помочь «Словану» пройти швейцарский барьер

30 августа 2025, 12:51 |
Янг Бойз – Слован – 3:2. Как сыграли украинцы. Видео голов и обзор матча
ФК Янг Бойз

В четверг, 28 августа, в городе Берн (Швейцария) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Янг Бойз» принимал братиславский «Слован».

Первый матч «Янг Бойз» выиграл со счетом 1:0. Поединок в Швейцарии стал более результативным. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

В составе «Слована» сыграли два украинца. Даниил Игнатенко сыграл весь матч, а Николай Кухаревич вышел на поле на 74-й минуте.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Швейцария

Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия) – 3:2 (первый поединок – 1:0)

Голы: Гигович, 29, 52, Бедия, 37 – Мак, 43, Стрелец, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Армин Гигович (Янг Бойз).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мак (Слован Братислава).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Бедиа (Янг Бойз).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Армин Гигович (Янг Бойз).
Лига Европы видео голов и обзор Даниил Игнатенко Николай Кухаревич Янг Бойз Слован Братислава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
