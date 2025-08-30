Янг Бойз – Слован – 3:2. Как сыграли украинцы. Видео голов и обзор матча

В четверг, 28 августа, в городе Берн (Швейцария) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Янг Бойз» принимал братиславский «Слован».

Первый матч «Янг Бойз» выиграл со счетом 1:0. Поединок в Швейцарии стал более результативным. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

В составе «Слована» сыграли два украинца. Даниил Игнатенко сыграл весь матч, а Николай Кухаревич вышел на поле на 74-й минуте.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Швейцария

Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия) – 3:2 (первый поединок – 1:0)

Голы: Гигович, 29, 52, Бедия, 37 – Мак, 43, Стрелец, 87

Видео голов и обзор матча