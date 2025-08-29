Слован с двумя украинцами проиграл матч-триллер на 5 голов и остался без ЛЕ
Команда из Братиславы потерпела поражение от Янг Бойз 2:3 в ответном матче Q4
28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Янг Бойз и Слован [первый поединок – 1:0].
Встреча прошла на арене Штадион Ванкдофф в городе Берн. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Швейцарский коллектив гарантировал себе место в основном этапе ЛЕ, выиграв противостояние по сумме двух матчей.
Дубль за Янг Бойз оформил Армин Гигович. Еще один мяч для молодых парней забил Крис Бедия, а у гостей отличились Роберт Мак и Давид Стрелец.
В составе Слована сыграли два украинских футболиста: хавбек Даниил Игнатенко (90 минут) и форвард Николай Кухаревич (вышел на 74-й). Слован осенью выступит в основе Лиги конференций.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 28 августа
Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия) – 3:2 [первый поединок – 1:0]
Голы: Гигович, 29, 52, Бедия, 37 – Мак, 43, Стрелец, 87
События матча
