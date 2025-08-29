Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Слован с двумя украинцами проиграл матч-триллер на 5 голов и остался без ЛЕ
Лига Европы
Проходит дальше Янг Бойз
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 3 : 2
Слован Братислава
Лига Европы
29 августа 2025, 04:17 |
108
0

Слован с двумя украинцами проиграл матч-триллер на 5 голов и остался без ЛЕ

Команда из Братиславы потерпела поражение от Янг Бойз 2:3 в ответном матче Q4

ФК Янг Бойз

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Янг Бойз и Слован [первый поединок – 1:0].

Встреча прошла на арене Штадион Ванкдофф в городе Берн. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Швейцарский коллектив гарантировал себе место в основном этапе ЛЕ, выиграв противостояние по сумме двух матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за Янг Бойз оформил Армин Гигович. Еще один мяч для молодых парней забил Крис Бедия, а у гостей отличились Роберт Мак и Давид Стрелец.

В составе Слована сыграли два украинских футболиста: хавбек Даниил Игнатенко (90 минут) и форвард Николай Кухаревич (вышел на 74-й). Слован осенью выступит в основе Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия) – 3:2 [первый поединок – 1:0]

Голы: Гигович, 29, 52, Бедия, 37 – Мак, 43, Стрелец, 87

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Армин Гигович (Янг Бойз).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Мак (Слован Братислава).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Бедиа (Янг Бойз).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Армин Гигович (Янг Бойз).
Янг Бойз Слован Братислава Лига Европы Николай Кухаревич Даниил Игнатенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
