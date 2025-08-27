В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Янг Бойз» и словацким «Слованом». По киевскому времени игра начнется в 21:00. В 1-м матче минимальную победу одержали швейцарцы.

Янг Бойз

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата начал новый сезон не слишком удачно. За 4 игры команда набрала всего 5 баллов (победа, поражение и 2 ничьи), что позволяет ей занимать 6 место в турнирной таблице. Однако в Кубке Швейцарии «Янг Бойз» одолели «Куртетель» со счетом 1:4 и вышли в 1/16 финала.

Путь в отборе Лиги Европы команда начала с 4 квалификационного раунда.

Слован Братислава

Действующий чемпион Словакии за 4 игры нового сезона национальной лиги набрал 8 баллов (2 ничьи и 2 победы), поэтому сейчас занимает 5 место в турнирной таблице.

Путь команды в еврокубках начался с победы над боснийским «Зрински» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, однако уже на следующем этапе отбора словаки уступили «Кайрату» в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам 2-х игр.

Следует отметить, что в стане команды выступает 2 украинца – полузащитник Даниил Игнатенко и нападающий Николай Кухаревич.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды последний раз встречались в 2021 году в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда первая игра завершилась вничью 0:0, а во 2-й победе со счетом 3:2 одержали «Янг Бойз».

Интересные факты

«Слован» не победил ни в одном выездном матче этого сезона. На счету команды 3 ничьи и 1 поражение.

«Янг Бойз» забивали первыми в 7 из последних 8 матчах.

«Слован» отметился 8 голами в новом сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.7.