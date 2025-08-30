Две украинки преодолели первый раунд парного турнира US Open 2025

Украинка Даяна Ястремская успешно стартовала на парном турнире US Open 2025 в Нью-Йорке и вышла во второй раунд.

Украинская теннисистка в дуэте с американкой Алишей Паркс одолела австралийскую пару Кимберли Биррелл / Оливия Гадецки – 7:6 (7:4), 6:3.

Также пробилась во второй раунд Марта Костюк в паре с румынкой Еленой Габриэлой Русе. Они одолели испанку Джессику Бузас Манейро и итальянку Элизабетту Коччаретто – 6:2, 6:1.

А вот Людмила Киченок, в прошлом году завоевавшая титул чемпионки в паре с Аленой Остапенко, на этот раз завершила выступление уже на старте. В дуэте с австралийкой Эллен Перес украинка уступила первый раунд. Также выбыли Надежда Киченок и Юлия Стародубцева.