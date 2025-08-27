Жеребьевка парного разряда US Open 2025: пять украинок получили соперниц
В парном турнире Украину представят: сестры Киченок, Ястремская, Стародубцева и Костюк
27 августа состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата США 2025.
Украину в парном турнире в Нью-Йорке представят пять украинских теннисисток: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Людмила Киченок заявлена в одном дуэте с Эллен Перес (Австралия). В первом раунде украинка и австралийка поборются против Винус Уильямс (США) и Лейлы Фернандес (Канада). Людмила и Эллен получили шестой номер посева.
Надежда Киченок и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) в 1/32 финала выйдут на корт против первых сеяных Катерины Синяковой (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) на старте соревнований сыграют с дуэтом Джессика Бузас Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия). Марта также является единственной украинкой, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде US Open.
Ястремская на мейджоре в США сыграет в одной паре с американкой Алишей Паркс. Их первыми оппонентками будут австралийки Кимберли Биррелл и Оливия Гадеки.
Стародубцева и Оксана Калашникова (Грузия) в 1/32 финала встретятся с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония).
Матч первого раунда US Open в парном разряде стартуют в четверг, 28 августа.
Результаты жеребьевки US Open 2025 в парном разряде для украинок:
- Людмила Киченок / Эллен Перес [6] – Винус Уильямс / Лейла Фернандес
- Надежда Киченок / Алдила Сутджиади – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джессика Бузас Манейро / Элизабетта Коччаретто
- Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки
- Юлия Стародубцева / Оксана Калашникова – Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао
Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026