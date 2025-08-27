Жеребьевка парного разряда US Open 2025: пять украинок получили соперниц

27 августа состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата США 2025.

Украину в парном турнире в Нью-Йорке представят пять украинских теннисисток: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Людмила Киченок заявлена в одном дуэте с Эллен Перес (Австралия). В первом раунде украинка и австралийка поборются против Винус Уильямс (США) и Лейлы Фернандес (Канада). Людмила и Эллен получили шестой номер посева.

Надежда Киченок и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) в 1/32 финала выйдут на корт против первых сеяных Катерины Синяковой (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) на старте соревнований сыграют с дуэтом Джессика Бузас Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия). Марта также является единственной украинкой, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде US Open.

Ястремская на мейджоре в США сыграет в одной паре с американкой Алишей Паркс. Их первыми оппонентками будут австралийки Кимберли Биррелл и Оливия Гадеки.

Стародубцева и Оксана Калашникова (Грузия) в 1/32 финала встретятся с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония).

Матч первого раунда US Open в парном разряде стартуют в четверг, 28 августа.

Результаты жеребьевки US Open 2025 в парном разряде для украинок: