Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
27 августа 2025, 10:55 |
Жеребьевка парного разряда US Open 2025: пять украинок получили соперниц

В парном турнире Украину представят: сестры Киченок, Ястремская, Стародубцева и Костюк

Жеребьевка парного разряда US Open 2025: пять украинок получили соперниц
Instagram. Сестры Киченок

27 августа состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата США 2025.

Украину в парном турнире в Нью-Йорке представят пять украинских теннисисток: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Людмила Киченок заявлена в одном дуэте с Эллен Перес (Австралия). В первом раунде украинка и австралийка поборются против Винус Уильямс (США) и Лейлы Фернандес (Канада). Людмила и Эллен получили шестой номер посева.

Надежда Киченок и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) в 1/32 финала выйдут на корт против первых сеяных Катерины Синяковой (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) на старте соревнований сыграют с дуэтом Джессика Бузас Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия). Марта также является единственной украинкой, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде US Open.

Ястремская на мейджоре в США сыграет в одной паре с американкой Алишей Паркс. Их первыми оппонентками будут австралийки Кимберли Биррелл и Оливия Гадеки.

Стародубцева и Оксана Калашникова (Грузия) в 1/32 финала встретятся с Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония).

Матч первого раунда US Open в парном разряде стартуют в четверг, 28 августа.

Результаты жеребьевки US Open 2025 в парном разряде для украинок:

  • Людмила Киченок / Эллен Перес [6] – Винус Уильямс / Лейла Фернандес
  • Надежда Киченок / Алдила Сутджиади – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джессика Бузас Манейро / Элизабетта Коччаретто
  • Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки
  • Юлия Стародубцева / Оксана Калашникова – Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми
По теме:
С двумя украинками. После 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков
Третья сеяная Гауфф на старте US Open 2025 проиграла сет 79-й ракетке мира
Осака стартовала на US Open и близка к тому, чтобы побить рекорд Ли На
Элизабетта Коччаретто Оксана Калашникова Оливия Гадеки жеребьевка US Open 2025 Людмила Киченок Эллен Перес Винус Уильямс Лейла Фернандес Надежда Киченок Алдила Сутджиади Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Джессика Бузас Манейро Юлия Стародубцева Ульрикке Эйкери Эри Ходзуми
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
