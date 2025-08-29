Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Курьез в игре ЛК в Румынии. Судья показал красную карточку диктору стадиона
Лига конференций
29 августа 2025, 17:47 | Обновлено 29 августа 2025, 18:19
Университатя Крайова с двумя украинцами пробилась в основу Лиги конференций

TRT1

В четверг, 28 августа, румынская Университатя Крайова оформила выход в основной этап Лиги конференций, обыграв турецкий Истанбул Башакшехир в матче-ответе Q4 ЛК (3:1).

На 81-й минуте хозяева забили свой третий гол в матче, доведя счет до 3:1 и обеспечив уверенную победу (после 2:1 в первом матче).

Диктор домашнего стадиона, переполненный эмоциями, подошел к краю поля, чтобы объявить автора гола. Немецкий арбитр Даниэль Шлагер был вынужден показать ему красную карточку. Даже покидая поле, диктор не перестал выкрикивать имя автора третьего гола – французского форварда Стивена Нсимба.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Университатии, которая впервые пробилась в основной раунд еврокубка. За команду из города Крайова выступают украинцы – защитник Александр Романчук и голкипер Павел Исенко.

