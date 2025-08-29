Университатя и украинцы сенсационно выбили Башакшехир и вышли в основу ЛК
Павел Исенко и Александр Романчук помогли румынской команде выиграть ответный матч Q4
28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Университатя Крайова и Башакшехир [первый поединок – 2:1].
Встреча прошла в Румынии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Благодаря двум победам Университатя выиграла общее противостояние и вышла в основной этап еврокубка, хотя считалась андердогом в этой паре.
Все 90 минут во втором матче за румынский коллектив отыграли два украинца: Павел Исенко (голкипер) и Александр Романчук (центрбек). Исенко отметился двумя сейвами.
Университатя стартовала в квалификации еврокубка со второго раунда и на своем пути, помимо Башакшехира, также прошла Сараево (1:2, 4:0) и Хибернианс (3:0, 3:4 д.в.).
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 28 августа
Университатя Крайова (Румыния) – Башакшехир (Турция) – 3:1 [первый поединок – 2:1]
Голы: Чикелдеу, 9, Байарам, 27, Нсимба, 81 – Зельке, 7
Удаление: Опери, 80
События матча
