Лига конференций
Университатя Крайова
28.08.2025 20:30 - : -
Истанбул Башакшехир
Лига конференций
28 августа 2025, 09:41 | Обновлено 28 августа 2025, 09:47
Университатя – Башакшехир. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 28 августа в 20:30 по Киеву

ФК Университатя Крайова

28 августа на Ион Облеменко пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги конференций, в котором Университатя Крайова встретится с Истанбулом. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Университатя Крайова

Команда в последнее время была почти постоянно третьей на родине. Ничено не изменилось и в прошлом сезоне, ведь снова получилось закончить на бронзовой позиции, набрав очков меньше только ФКСБ и ЧФР. Вот сейчас, усилившись новичками, в том числе Исенко, получилось возглавить турнирную таблицу. Но, конечно, все в румынском чемпионате впереди.

Параллельно клуб начал борьбу в Лиге конференций. И тоже достаточно успешно. Начали с Сараево, которого разгромили дома после 1:2 в Боснии. Потом выбили и Спартак из Трнавы - 3:0 дома и 3:4 в Словакии. И, главное, получилось выиграть и в гостях у турок. И после тех 2:1 сейчас можно (да и нужно) играть по счету, понимая, что и ничьей будет достаточно для общего успеха.

Истанбул

Клуб долго был в тени своих топовых соседей. Но все же получилось воспользоваться положением, и добыть все же дебютное чемпионство. Сумев взять первый титул, следующий сезон футболисты откровенно провалили, очевидно, никак не переключаясь с праздника на рабочий режим. Потом прибавили, но все равно дальше брали или четвертое, или пятое место.

Новый сезон на внутренней арене амбициозная команда начала только с домашней ничьей против Ризеспора. Это при том, что получилось в Лиге конференций пройти и болгарское Черно Море (с парой побед, и Викинг (3:1 в норвежском Ставангере, 1:1 дома). И, главное, дома и вовсе турки проигрывали 0:2, и только на 87-й минуте Эбосселе забил свой гол, что сохраняет для его партнеров шансы на общий успех.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе команды провели первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех гостей. Но пока что ограничимся нейтральным вариантом - понимая, что обе стороны выложатся максимально, ставим на то, что будет тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
