Шахтер 15-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии
Кубок конфедераций
29 августа 2025, 05:47
Шахтер 15-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии

Поединок против «Серветт» закончился победой «горняков»

Шахтер 15-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии
ФК Шахтер

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.

Этот матч стал для «горняков» 15-м против швейцарских команд в еврокубках. В этих матчах «Шахтер» одержал 10 побед, 2 раза сыграл вничью, а также 3 раза проиграл. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 30:18.

Матчи Шахтера против команд из Швейцарии в еврокубках

  • 1983: КВК, Шахтер – Серветт – 1:0
  • 1983: КВК, Серветт – Шахтер – 1:2
  • 1996: КИ, Базель – Шахтер – 2:2
  • 1998: КУ, Цюрих – Шахтер – 4:0
  • 1998: КУ, Шахтер – Цюрих – 3:2
  • 2001: ЛЧ, Шахтер – Лугано – 3:0
  • 2001: ЛЧ, Лугано – Шахтер – 2:1
  • 2008: ЛЧ, Базель – Шахтер – 1:2
  • 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
  • 2016: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:0
  • 2016: ЛЧ, Янг Бойз – Шахтер – 2:0 (4:2 – по пенальти)
  • 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель – 4:1
  • 2024: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:1
  • 2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1
  • 2025: ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2
Серветт Шахтер Донецк статистика Лига конференций Серветт - Шахтер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
