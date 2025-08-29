Шахтер 15-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.

Этот матч стал для «горняков» 15-м против швейцарских команд в еврокубках. В этих матчах «Шахтер» одержал 10 побед, 2 раза сыграл вничью, а также 3 раза проиграл. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 30:18.

Матчи Шахтера против команд из Швейцарии в еврокубках