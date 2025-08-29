Шахтер 15-й раз сыграл в еврокубках против команды из Швейцарии
Поединок против «Серветт» закончился победой «горняков»
В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.
Этот матч стал для «горняков» 15-м против швейцарских команд в еврокубках. В этих матчах «Шахтер» одержал 10 побед, 2 раза сыграл вничью, а также 3 раза проиграл. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 30:18.
Матчи Шахтера против команд из Швейцарии в еврокубках
- 1983: КВК, Шахтер – Серветт – 1:0
- 1983: КВК, Серветт – Шахтер – 1:2
- 1996: КИ, Базель – Шахтер – 2:2
- 1998: КУ, Цюрих – Шахтер – 4:0
- 1998: КУ, Шахтер – Цюрих – 3:2
- 2001: ЛЧ, Шахтер – Лугано – 3:0
- 2001: ЛЧ, Лугано – Шахтер – 2:1
- 2008: ЛЧ, Базель – Шахтер – 1:2
- 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
- 2016: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:0
- 2016: ЛЧ, Янг Бойз – Шахтер – 2:0 (4:2 – по пенальти)
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель – 4:1
- 2024: ЛЧ, Шахтер – Янг Бойз – 2:1
- 2025: ЛК, Шахтер – Серветт – 1:1
- 2025: ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2
