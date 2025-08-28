Янник Синнер – Алексей Попырин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2025
28 августа лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
Во втором раунде итальянец сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина (АТР 36). Поединок состоится вторым запуском на стадионе имени Артура Эша после игры Ламенс – Свентек. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Попырина.
Победитель противостояния в 1/16 финала поборется либо против Валентена Ройе, либо против Дениса Шаповалова.
