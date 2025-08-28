Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
28 августа 2025, 13:56 |
Янник Синнер – Алексей Попырин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2025

Янник Синнер – Алексей Попырин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

28 августа лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Во втором раунде итальянец сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина (АТР 36). Поединок состоится вторым запуском на стадионе имени Артура Эша после игры Ламенс – Свентек. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Попырина.

Победитель противостояния в 1/16 финала поборется либо против Валентена Ройе, либо против Дениса Шаповалова.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Янник Синнер Алексей Попырин смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
