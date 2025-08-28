Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок английской лиги
28 августа 2025, 08:58 | Обновлено 28 августа 2025, 09:16
367
1

Команда из четвертого дивизиона прошла 1/32 финала Кубка английских лиг

ВИДЕО. Реакция фанатов Гримсби Таун на победу над Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английских лиг, в котором знаменитый клуб «Манчестер Юнайтед» встретился с командой «Гримсби Таун» из четвертой по силе лиги Англии.

Матч прошёл на стадионе «Бланделл Парк».

«Гримсби Таун» ошеломил звёздного соперника двумя голами в первом тайме. «Дьяволы» ответили лишь после перерыва, сравняв счёт.

Судьбу встречи определила серия пенальти, в которой точнее оказались хозяева – 12:11.

Как только прозвучал финальный свисток, болельщики «Гримсби Таун» выбежали на поле и начали празднование победы над «Манчестером Юнайтед» вместе с игроками своей команды.

ВИДЕО. Реакция фанатов Гримсби Таун на победу над Ман Юнайтед

Манчестер Юнайтед Гримсби Таун Кубок английской лиги по футболу видео фанаты реакция болельщиков серия пенальти
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
