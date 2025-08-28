ВИДЕО. Реакция фанатов Гримсби Таун на победу над Ман Юнайтед
Команда из четвертого дивизиона прошла 1/32 финала Кубка английских лиг
27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английских лиг, в котором знаменитый клуб «Манчестер Юнайтед» встретился с командой «Гримсби Таун» из четвертой по силе лиги Англии.
Матч прошёл на стадионе «Бланделл Парк».
«Гримсби Таун» ошеломил звёздного соперника двумя голами в первом тайме. «Дьяволы» ответили лишь после перерыва, сравняв счёт.
Судьбу встречи определила серия пенальти, в которой точнее оказались хозяева – 12:11.
Как только прозвучал финальный свисток, болельщики «Гримсби Таун» выбежали на поле и начали празднование победы над «Манчестером Юнайтед» вместе с игроками своей команды.
🚨 INCREDIBLE!— Polymarket FC (@PolymarketFC) August 27, 2025
Mbeumo misses his penalty and Grimsby Town eliminate Manchester United. 🤯 pic.twitter.com/L8MzE5SmT2
GRIMSBY TOWN HAVE DEFEATED MANCHESTER UNITED 12-11 ON PENALTIES AND ADVANCE IN THE LEAGUE CUP! 🤩— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 27, 2025
Their fans also invaded the pitch in celebration 🏃 pic.twitter.com/AwYuD9eVon
