Итоги Q4 Лиги чемпионов. Бенфика с Трубиным идет дальше, успех Азербайджана

Вечером 27 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день прошли 4 поединка. Определены последние 4 участника основного раунда ЛЧ.

По итогам игрового дня Бенфика, Брюгге, Копенгаген и Карабах вышли в основной раунд Лиги чемпионов.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч и помог португальской Бенфике обыграть турецкий Фенербахче (1:0).

Бельгийский Брюгге разгромил шотландский Рейнджерс (6:0), а датский Копенгаген нанес поражение швейцарскому Базелю (2:0).

Успех празднует Карабах из Азербайджана, который по сумме двух матчей вышел в основной этап, несмотря на поражение от Ференцвароша (2:3 после победы 3:1). Карабах во второй раз выступит в основе ЛЧ (впервые играл в сезоне 2017/18).

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 27 августа 2025

19:45. Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3 [первый матч – 1:3]

Голы: Леандру Андраде, 25, Зубир, 45 — Джозеф, 12, Варга, 55 (пен), Тот, 81

22:00. Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый матч – 0:0]

Голы: Актюркоглу, 35

22:00. Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 6:0 [первый матч – 3:1]

Голы: Тресольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 50

22:00. Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 1:1]

Голы: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пен)

Все результаты Q4

