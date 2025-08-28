На звезду Полесья и сборной Украины охотится участник КЧМ-2025
Мексиканская «Пачука» хочет купить Гуцуляка
Житомирское «Полесье» готовится продать лидера клуба Алексея Гуцуляка – футболиста сборной Украины.
По информации источника, «Полесье» получило официальное предложение по трансферу Гуцуляка от участника клубного чемпионата мира-2025 мексиканской «Пачуки». Трансферное предложение составляет сумму до трех миллионов евро.
В этом сезоне Алексей Гуцуляк на клубном уровне провел восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее стала известна зарплата Алексея Гуцуляка в «Полесье».
