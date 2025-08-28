Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На звезду Полесья и сборной Украины охотится участник КЧМ-2025
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 21:22 |
Мексиканская «Пачука» хочет купить Гуцуляка

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Житомирское «Полесье» готовится продать лидера клуба Алексея Гуцуляка – футболиста сборной Украины.

По информации источника, «Полесье» получило официальное предложение по трансферу Гуцуляка от участника клубного чемпионата мира-2025 мексиканской «Пачуки». Трансферное предложение составляет сумму до трех миллионов евро.

В этом сезоне Алексей Гуцуляк на клубном уровне провел восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее стала известна зарплата Алексея Гуцуляка в «Полесье».

По теме:
Фиорентина – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Андриевский забил невероятный гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Назаренко вывел Полесье вперед в матче с Фиорентиной
трансферы Полесье Житомир Алексей Гуцуляк трансферы УПЛ Пачука
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
MaximusOne
Продайте і беріть Шведа з Шахтаря.
