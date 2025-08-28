Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Думаю, это будет слишком. Мы не будем смотреть этот матч»
Лига чемпионов
28 августа 2025, 05:06 |
Тренер киевлян вспомнил матч со «спартаком»

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский вспомнил победу киевлян в квалификации Лиги чемпионов 2008/09 против московского «спартака».

– 17 лет назад в этот день «Динамо» обыграло «спартак» 4:1 в ответном матче и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Будет ли этот факт дополнительно мотивировать игроков? Может быть, им стоит посмотреть этот матч?

– Думаю, это будет слишком. Мы, действительно, много смотрели и разбирали наши матчи и игровые моменты, где могли сыграть лучше, где должны усилить наши действия, где у нас были хорошие моменты. Думаю, этого достаточно. Игроки, которые следят за историей клуба, помнят тот матч и могут его посмотреть, но не командой.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Спартак Москва
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
