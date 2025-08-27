Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Лига Европы
27 августа 2025, 19:53 | Обновлено 27 августа 2025, 21:18
21

ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой с командой из Тель-Авива

ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ во время пресс-конференции накануне домашнего ответного матча квалификации Q4 Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив (1:3 в первой игре):

– У вас была неделя на подготовку, в каком психологическом состоянии находится команда, учитывая критику и хейт, которому она подверглась в последнее время?

– Безусловно, критика в адрес команды влияет на всех, и мы её заслужили. В прошлом матче с «Маккаби» сыграли первый тайм вничью 1:1, имели план на второй тайм, но потом было удаление, которое повлияло и на наши действия, и на результат. Сразу хочу сказать, что отыграть два мяча возможно, никаких вопросов нет. В истории были примеры, когда команда отыгрывалась и в более сложных ситуациях. Что для этого нужно сделать? Прежде всего должно быть желание, понимание и чтобы фортуна повернулась к нам лицом. И мы должны это заслужить своими действиями на футбольном поле. Мы над этим работали и говорили об этом.

– Много слухов о конфликте между вами и Андреем Ярмоленко. Хотелось бы услышать информацию из первых уст по этому поводу.

– Команда находится на сборах уже второй месяц, и в ней всегда происходят какие-то события. Но уделять им такое внимание и делать такие катастрофические выводы – это уже слишком. Если бы были какие-то моменты, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на прошлый матч. Мы посмотрели на эту ситуацию, улыбнулись. Всё равно нам нужно завтра решать задачу, и мы будем делать всё возможное, чтобы этого достичь.

– На завтрашний матч дисквалифицирован Вивчаренко, травмирован Рубчинский, все ли остальные футболисты готовы?

– К сожалению, нам не помогут в этой игре Торрес и Ванат. На этих игроков мы не сможем рассчитывать.

– 17 лет назад в этот день «Динамо» обыграло «Спартак» 4:1 в ответном матче и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Может ли этот факт дополнительно мотивировать игроков? Возможно, им стоит посмотреть этот матч?

– Думаю, это будет слишком. Мы действительно много смотрели и разбирали наши матчи и игровые моменты, где могли сыграть лучше, где должны усиливать наши действия, где у нас были хорошие моменты. Думаю, этого достаточно. Игроки, которые следят за историей клуба, помнят тот матч и могут его посмотреть, но не командой.

– Какие выводы из первого матча против «Маккаби» Т-А вы сделали в целом, в комплексе? Может быть, были какие-то просчёты?

– На этот вопрос можно ответить как угодно, например: мы сделали выводы. Я же не буду вам рассказывать, о чём именно мы говорили, какие акценты делали, на что обращали внимание и что нам нужно сделать, чтобы решить этот вопрос. Наверное, это будет неправильно. Могу лишь сказать, что мы провели определённую работу, надеемся, что она принесёт свои результаты. Просто нам не будет – это точно, и мы это прекрасно понимаем. Но мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы уйти после игры с высоко поднятой головой.

– Тренерский штаб «Динамо» пополнил польский тренер-аналитик Мацей Кендзерек, расскажите о его роли.

– Мы давно общались, несколько раз встречались, когда команда находилась здесь, в Польше, обсуждали возможное сотрудничество, наши отношения внутри тренерского штаба и направления, в которых он будет с нами работать. Это и аналитика, и стандартные положения, и также он будет помощником главного тренера, помогать мне в решении тех задач, которые стоят перед командой. Его опыт говорит сам за себя, и мы с большим удовольствием приняли его в нашу команду, в нашу семью.

Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский пресс-конференция Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
СаШо, при всій повазі... Можна, але не вам.
Ответить
+4
Counselor
А можна ще два пропустити. Без питань.. 
Ответить
+3
Remark
Можна все, але не в даному випадку!
Пафос не пройшли, там все зрозуміло. Потрапили на дійсно нормальну команду.
Але від Маккабі 3 пропускати в одному матчі, то вже занадто.
Ответить
+3
Перець
Я не знаю що за тиждень може змінитись в грі ,якщо в стартовому складі будуть грати Ванат,Біловар і Дубінчак зразу пишу для Шовковського це буде програш
Ответить
+3
Віктор Лаб'як
Ну так , можна відіграти , але не нам і не завтра 😁. Подивимось чи лишать гравці Динамо свої яйця в роздягальні чи вийдуть з ними і докажуть шо вони чогось варті 
Ответить
+3
Maks23
Ванат на выход по видимому...вроде нет травм..
Ответить
+3
ТвояМамка
можно, но только будет всё наоборот)
Ответить
+1
LexХХХ
Налаштовуйтесь на ЛК. Хоча ви і там ганьбитись будете, які б суперники не були.
Ответить
+1
c_a_p2
ЛК максимум. І пора награвати молодих. Цей склад під розпродаж. А тренерський колектив гнати під зад коліном  
Ответить
0
Boodya
Якщо не мати навіть натяку на спортивну злість і на бажання хоча б бігати, то навіть в нічию навряд можна зіграти, а тут аж "відіграти два м'ячі"
Ответить
0
Олексій Коваль
Звісно можна, але ж одна така не зовсім приємна умова, не для такого Динамо, який зараз є
Ответить
0
Argon_76
Коротше, ніяких висновків ви не зробили
Ответить
0
Singularis
Легко!
Ответить
-1
Перший Серед Рівних
Не може бути такого великого контрасту між внутрішнім чемпіонатом і єврокубками, особливо якщо в єврокубках такий дуже мяко кажучи не гранд європейського футболу як Маккабі Т-А. Якщо у тебе така дєрьмова команда - то це і по внутрішніх іграх також помітно і позначається, проти кого б вони не грали, Рух, Епіцентр, неважно. Проти всіх мали б бути проблеми. А Динамо їх винесло вперед ногами. Я думаю це в єврокубках щось не те, можливо переїзди, можливо ще щось. Але така лажа не може тривати постійно, думаю в цей раз Динамо винесе Маккабі щось накшталт як і з Рухом, має врешті прорвати. Динамо пройде в ЛЄ, 
Ответить
-1
AK.228
Какой он смешной… человек в неизменной кепке 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
jugulator
Пафосникі не зможуть.
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних
Думаю Динамо пройде. Скоріше всього буде перемога в 2 мячі а далі або в додатковий час або через пенальті.
Ответить
-5
