ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ во время пресс-конференции накануне домашнего ответного матча квалификации Q4 Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив (1:3 в первой игре):

– У вас была неделя на подготовку, в каком психологическом состоянии находится команда, учитывая критику и хейт, которому она подверглась в последнее время?

– Безусловно, критика в адрес команды влияет на всех, и мы её заслужили. В прошлом матче с «Маккаби» сыграли первый тайм вничью 1:1, имели план на второй тайм, но потом было удаление, которое повлияло и на наши действия, и на результат. Сразу хочу сказать, что отыграть два мяча возможно, никаких вопросов нет. В истории были примеры, когда команда отыгрывалась и в более сложных ситуациях. Что для этого нужно сделать? Прежде всего должно быть желание, понимание и чтобы фортуна повернулась к нам лицом. И мы должны это заслужить своими действиями на футбольном поле. Мы над этим работали и говорили об этом.

– Много слухов о конфликте между вами и Андреем Ярмоленко. Хотелось бы услышать информацию из первых уст по этому поводу.

– Команда находится на сборах уже второй месяц, и в ней всегда происходят какие-то события. Но уделять им такое внимание и делать такие катастрофические выводы – это уже слишком. Если бы были какие-то моменты, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на прошлый матч. Мы посмотрели на эту ситуацию, улыбнулись. Всё равно нам нужно завтра решать задачу, и мы будем делать всё возможное, чтобы этого достичь.

– На завтрашний матч дисквалифицирован Вивчаренко, травмирован Рубчинский, все ли остальные футболисты готовы?

– К сожалению, нам не помогут в этой игре Торрес и Ванат. На этих игроков мы не сможем рассчитывать.

– 17 лет назад в этот день «Динамо» обыграло «Спартак» 4:1 в ответном матче и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Может ли этот факт дополнительно мотивировать игроков? Возможно, им стоит посмотреть этот матч?

– Думаю, это будет слишком. Мы действительно много смотрели и разбирали наши матчи и игровые моменты, где могли сыграть лучше, где должны усиливать наши действия, где у нас были хорошие моменты. Думаю, этого достаточно. Игроки, которые следят за историей клуба, помнят тот матч и могут его посмотреть, но не командой.

– Какие выводы из первого матча против «Маккаби» Т-А вы сделали в целом, в комплексе? Может быть, были какие-то просчёты?

– На этот вопрос можно ответить как угодно, например: мы сделали выводы. Я же не буду вам рассказывать, о чём именно мы говорили, какие акценты делали, на что обращали внимание и что нам нужно сделать, чтобы решить этот вопрос. Наверное, это будет неправильно. Могу лишь сказать, что мы провели определённую работу, надеемся, что она принесёт свои результаты. Просто нам не будет – это точно, и мы это прекрасно понимаем. Но мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы уйти после игры с высоко поднятой головой.

– Тренерский штаб «Динамо» пополнил польский тренер-аналитик Мацей Кендзерек, расскажите о его роли.

– Мы давно общались, несколько раз встречались, когда команда находилась здесь, в Польше, обсуждали возможное сотрудничество, наши отношения внутри тренерского штаба и направления, в которых он будет с нами работать. Это и аналитика, и стандартные положения, и также он будет помощником главного тренера, помогать мне в решении тех задач, которые стоят перед командой. Его опыт говорит сам за себя, и мы с большим удовольствием приняли его в нашу команду, в нашу семью.