Осака стартовала на US Open и близка к тому, чтобы побить рекорд Ли На

Бывшая четвертая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 3) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде японка в трех сетах переиграла представительницу Белигии Грет Миннен (WTA 106) за 1 час и 24 минуты.

US Open 2025. 1/64 финала

Грет Миннен (Бельгия) – Наоми Осака (Япония) [23] – 3:6, 4:6

Осака провела второе очное противостояние против Миннен. В 2024 года Наоми одолел Грет в 1/64 финала тысячника в Мадриде.

Осака одержала 50-ю победу на хардовых мейджорах. Она стала лишь второй азиатской теннисисткой в Открытой Эре, которой покорилась такая отметка. Больше викторий имеет только Ли На – 51.

Во втором круге US Open Наоми поборется против американки Хейли Баптист.