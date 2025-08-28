Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал предложил футболисту контракт с зарплатой в 100 миллионов евро
Испания
28 августа 2025, 04:00 |
324
0

Реал предложил футболисту контракт с зарплатой в 100 миллионов евро

Однако Винисиус Жуниор хочет больше

28 августа 2025, 04:00 |
324
0
Реал предложил футболисту контракт с зарплатой в 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

У звездного вингера «Реала» Винисиуса Жуниора летом 2027 года заканчивается контракт.

По информации испанских СМИ, «Реал» этим летом пытался продлить соглашение с бразильцем – официальное предложение «бланкос» составляло 100 миллионов евро на пять лет. Однако бразилец хотел получить чек в 150 миллионов.

«Реал» отказался платить бразильцу такие деньги. Если «бланкос» не удастся договориться с бразильцем, то его трансфер будет вполне возможен.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

По теме:
Обмен уколами: Сельта и Бетис разошлись миром. Почему матч был перенесен?
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 27 августа 2025, 22:10 23
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 27 августа 2025, 21:00 12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги

«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната

Серветт – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28.08.2025, 04:01
Серветт – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Серветт – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Арда ТУРАН: «Шахтеру нужны еврокубки. Надеюсь, пройдем этот раунд»
Футбол | 27.08.2025, 21:12
Арда ТУРАН: «Шахтеру нужны еврокубки. Надеюсь, пройдем этот раунд»
Арда ТУРАН: «Шахтеру нужны еврокубки. Надеюсь, пройдем этот раунд»
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27.08.2025, 07:15
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 3
Бокс
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
26.08.2025, 00:45 3
Бокс
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем