Реал предложил футболисту контракт с зарплатой в 100 миллионов евро
Однако Винисиус Жуниор хочет больше
У звездного вингера «Реала» Винисиуса Жуниора летом 2027 года заканчивается контракт.
По информации испанских СМИ, «Реал» этим летом пытался продлить соглашение с бразильцем – официальное предложение «бланкос» составляло 100 миллионов евро на пять лет. Однако бразилец хотел получить чек в 150 миллионов.
«Реал» отказался платить бразильцу такие деньги. Если «бланкос» не удастся договориться с бразильцем, то его трансфер будет вполне возможен.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».
