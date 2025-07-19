Блеф, шантаж и деньги. Винисиус поставил ультиматум мадридскому Реалу
Бразильский вингер угрожает покинуть Мадрид ради Саудовской Аравии
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор никак не может договориться с клубом о продлении сотрудничества и подписании нового контракта.
Бразильский футболист требует у «сливочных» существенного увеличения зарплаты, чтобы получать больше, чем его партнер Килиан Мбаппе. На данный момент, француз получает 31,2 млн евро в год, а Винисиус – 20,83 млн евро.
По информации источника, футболист начал шантажировать команду и использовать интерес из Саудовской Аравии, чтобы выбыть себе лучшие условия:
«Мадрид устал от того, что Винисиус постоянно говорит: «У меня есть огромное предложение от Саудовской Аравии, вам придется сделать меня самым высокооплачиваемым игроком клуба». С ним стало довольно сложно справиться. В клубе считают, что за пределами раздевалки он создаёт проблемы, и не всегда ставит интересы команды на первое место», – сообщил эксперт Дункан Каслс.
Винисиус поставил ультиматум «Реалу» и требует улучшенного нового контракта, иначе грозит покинуть Мадрид. Руководство «сливочных» устало от вингера и поэтому решило поставить на паузу переговоры с ним. Контракт бразильца истекает в июне 2027 года.
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