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  4. Блеф, шантаж и деньги. Винисиус поставил ультиматум мадридскому Реалу
Испания
19 июля 2025, 07:47 |
1037
1

Блеф, шантаж и деньги. Винисиус поставил ультиматум мадридскому Реалу

Бразильский вингер угрожает покинуть Мадрид ради Саудовской Аравии

19 июля 2025, 07:47 |
1037
1
Блеф, шантаж и деньги. Винисиус поставил ультиматум мадридскому Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор никак не может договориться с клубом о продлении сотрудничества и подписании нового контракта.

Бразильский футболист требует у «сливочных» существенного увеличения зарплаты, чтобы получать больше, чем его партнер Килиан Мбаппе. На данный момент, француз получает 31,2 млн евро в год, а Винисиус – 20,83 млн евро.

По информации источника, футболист начал шантажировать команду и использовать интерес из Саудовской Аравии, чтобы выбыть себе лучшие условия:

«Мадрид устал от того, что Винисиус постоянно говорит: «У меня есть огромное предложение от Саудовской Аравии, вам придется сделать меня самым высокооплачиваемым игроком клуба». С ним стало довольно сложно справиться. В клубе считают, что за пределами раздевалки он создаёт проблемы, и не всегда ставит интересы команды на первое место», – сообщил эксперт Дункан Каслс.

Винисиус поставил ультиматум «Реалу» и требует улучшенного нового контракта, иначе грозит покинуть Мадрид. Руководство «сливочных» устало от вингера и поэтому решило поставить на паузу переговоры с ним. Контракт бразильца истекает в июне 2027 года.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор продление контракта
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Burevestnik
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