Неожиданно. Мадридский Реал может подписать звездного футболиста ПСЖ

Мадридский «Реал» определился с голкипером, который заменит первого номера «сливочных» Тибо Куртуа в долгосрочной перспективе.

Королевский клуб опасается, что опытный бельгиец не сможет долго играть на высоком уровне, поэтому решил обратить свое внимание на других вратарей, который потенциально могут заменить Тибо.

По информации испанской прессы, испанский клуб заинтересован в услугах 26-летнего Джанлуиджи Доннаруммы, который играет в чемпионате Франции за ПСЖ. «Реал» уверен, что сможет без проблем подписать итальянского футболиста, который неоднократно пытался покинуть Лигу 1, но в итоге оставался в парижской команде.

Во время летнего трансферного окна 2025/26 Доннарумма рассматривал варианты с другими клубами, но в итоге решил провести следующий сезон в составе ПСЖ. «Сливочные» не планируют торопиться с трансфером голкипера и могут подождать год, когда Джанлуиджи станет свободным агентом.

Стоит отметить, что и чемпионы Франции готовятся к уходу своего первого номера – в Париже оформили переход талантливого и перспективного вратаря сборной Италии U-19 Ренато Марина. ПСЖ считает, что 19-летний футболист станет новым основным вратарем команды в долгосрочной перспективе.